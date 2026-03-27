Albanese (Camera di Commercio Palermo Enna): “Ringraziamo l’assessore Tamajo per la sensibilità verso il comparto”

“La Sicilia è la prima regione italiana a dotarsi di un tavolo della moda, per questa ragione desidero manifestare apprezzamento e ringraziare l’assessore Edy Tamajo, per la sensibilità dimostrata, che nei giorni scorsi ha firmato il decreto istitutivo, ringraziamenti che estendo a tutte le associazioni di categoria che hanno scelto di aderire Confcommercio Sicilia, Confartigianato Sicilia, Cna Sicilia, Casartigiani Sicilia, Distretto della Moda Mythos”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, che sarà presente al Tavolo in rappresentanza di Unioncamere Sicilia.





Il “Tavolo della Moda regionale ” è istituito nell’assessorato Attività produttive, con lo scopo di individuare e coordinare le iniziative da porre in essere a sostegno del comparto della moda delle aziende che operano in Sicilia. Il Tavolo ha funzione consultiva e avrà il compito di coordinare le azioni a supporto del comparto della moda e manufatturiero regionale, finalizzate al rilancio e al sostegno del settore produttivo.





A comporre il Tavolo sono: l’assessore regionale delle Attività produttive o un proprio delegato, con funzioni di Presidente; il dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive o un delegato; un rappresentante di Unioncamere Sicilia; un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, della Sicilia; un rappresentante di Confcommercio Sicilia; un rappresentante di Confesercenti Sicilia; un rappresentante di Confartigianato Sicilia; un rappresentante di Cna Sicilia; un rappresentante di Casartigiani Sicilia; un rappresentante del Distretto della Moda Mythos. Le attività di segreteria sono demandate alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

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