L’estate siciliana non è solo granite, ventilatori e condizionatori alla massima potenza: la giornata di oggi ha servito un cocktail di meteo impazzito che neanche il miglior barman saprebbe agitare. Mentre il resto dell’Italia boccheggia, la nostra isola si conferma il “ground zero” della tropicalizzazione mediterranea.

Palermo, Catania e Siracusa: un’afa da record

Nelle principali città costiere, la situazione è da “bollino rosso”.

Catania si conferma ufficialmente la regina dell’afa italiana: nel 2025 ha totalizzato ben 103 giorni caratterizzati da un indice di calore insostenibile. Non va meglio a Palermo, dove le “notti tropicali”, quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 20 gradi, impedendo ogni forma di recupero fisico, hanno superato quota 110. Con temperature che oggi hanno sfondato agilmente il muro dei 32-33 gradi, la Sicilia sembra un forno a convenzione impostato su “molto ventilato”.

Il paradosso di Enna: la doccia fredda che non ti aspetti

Ma proprio quando pensavi che l’unica soluzione fosse l’esilio in una cella frigorifera, ecco il colpo di scena che arriva dal cuore dell’isola. Ad Enna, nel primo pomeriggio, il cielo ha deciso di fare lo sgambetto alla canicola trasformandosi in un catino di nuvole nere. Mentre a Catania si sudava anche da fermi, nel capoluogo più alto d’Italia è scoppiato un temporale in piena regola.

La spiegazione scientifica del temporale convettivo

Non è magia, ma scienza. Secondo gli esperti, si è trattato di un temporale convettivo. La dinamica è quasi teatrale: il forte soleggiamento mattutino scalda il suolo, l’aria diventa leggera e carica di umidità e sale verso l’alto (la cosiddetta convezione). In quota, quell’aria incontra il freddo, il vapore si condensa in imponenti cumulonembi e, quando la nuvola non riesce più a reggere il peso, scatena il rovescio. Un meccanismo di “riequilibrio termico” che ha regalato agli ennesi una tregua umida ma decisamente più fresca.

Avola al buio: quando il disagio morde più del sole

Spostandoci nel Siracusano, ad Avola, la situazione assume toni decisamente meno brillanti. Qui, il caldo non è il colpevole diretto, ma l’aggravante di un incubo tecnologico. Il centro storico è infatti in tilt per una serie di blackout a singhiozzo legati a lavori sulla rete elettrica. Oltre 115 segnalazioni sono arrivate all’Enel, descrivendo un quadro desolante: rosticcerie e bar costretti a buttare la merce, turisti esasperati che non possono accendere i condizionatori e smart worker con i computer spenti proprio sul più bello. Senza luce e con l’afa che preme alle finestre, il centro storico si è trasformato in una trappola di calore, rendendo la vita impossibile a residenti e imprese che già valutano azioni legali per i danni subiti.

Un’Europa sempre più tropicale

Quello che viviamo oggi in Sicilia non è un caso isolato, ma il sintomo di una febbre globale. L’Italia si sta scaldando a una velocità superiore del 20% rispetto alla media mondiale. La riduzione dei giorni freddi è drastica: in 80 capoluoghi italiani nel 2025 il termometro non è mai sceso sotto i 3 gradi durante il giorno. Questa energia accumulata dai nostri mari, trasformati in serbatoi di calore, è la benzina che alimenta sia le ondate di calore africane che gli eventi meteo estremi.

La nuova normalità climatica

Prepariamoci: tra una doccia improvvisa a Enna e una candela accesa ad Avola, la “nuova normalità” climatica è appena iniziata. E non sembra intenzionata a fare sconti a nessuno.