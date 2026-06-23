L'aggiornamento del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore. Oggi martedì 23 giugno sono 15 le città italiane in allerta massima, il bollino rosso. Domani salgono a 16. Il picco dell’ondata riguarda soprattutto il Centro-Nord. Le città del Mezzogiorno e delle isole, tra cui Messina, Palermo, Napoli e Reggio Calabria, restano in giallo. È il livello più basso della scala ministeriale.

L’allerta rossa colpisce il Centro-Nord

Le città con bollino rosso oggi sono quindici: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani mercoledì 24 giugno si aggiunge Latina, che oggi è in arancione. Venezia e Viterbo passano in rosso da domani. Oggi per entrambe il bollettino ministeriale indica ancora il livello arancione. Bari è in arancione oggi. Domani il livello 2 è confermato anche per Trieste.

Il Sud e le isole si fermano al giallo

La tabella del bollettino ministeriale segnala Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria in giallo per tutti e tre i giorni delle previsioni: oggi 23, domani 24 e giovedì 25 giugno. Il bollino giallo, livello 1, non comporta effetti diretti sulla salute della popolazione. Indica condizioni che possono precedere un’ondata di calore, senza costituire ancora un’emergenza sanitaria.

Giovedì 25 giugno: il Centro-Nord ancora sotto pressione

La tabella del bollettino copre anche giovedì 25 giugno. Quel giorno restano in rosso Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Trieste passa in arancione. L’ondata non si esaurirà rapidamente per le città del Centro-Nord.

I tre livelli del bollettino

Il sistema usa tre gradini. Il livello 1, giallo, non comporta rischi diretti ma segnala condizioni che possono precedere un’ondata. Il livello 2, arancione, indica temperature elevate con effetti possibili sui soggetti vulnerabili. Il livello 3, rosso, certifica un’ondata in atto con effetti negativi sull’intera popolazione.

Qui le previsioni per oggi e le prossime giornate.