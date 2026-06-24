La nota della RAI

Si apre una fase importante in casa Rai per uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico. Il futuro professionale di Federica Sciarelli è infatti al centro di una riflessione interna dell’azienda, mentre si avvicina la scadenza del contratto che lega la giornalista alla tv pubblica.

A comunicarlo è stata la stessa Rai attraverso una nota ufficiale che, per la prima volta, apre anche un ragionamento sul destino di Chi l’ha visto?, trasmissione simbolo di Rai3 che Sciarelli conduce da oltre vent’anni.

“Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?”, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”, si legge nella nota.

Il passaggio più significativo riguarda proprio l’eventuale successione alla guida del programma, uno dei più longevi della televisione italiana.

“Chi l’ha visto?” è, infatti, in onda dal 1989 su Rai3. Nacque con la conduzione di Donatella Raffai e Paolo Guzzanti, ma il volto più identificativo resta quello di Federica Sciarelli, arrivata alla conduzione nel 2004.

Dopo oltre due decenni, la Rai inizia ora a progettare il futuro di uno dei programmi più storici del servizio pubblico.