Le attività scolastiche dell’Istituto Alberghiero (I.P.S.S.A.R.) annesso al Liceo Classico “Mandralisca” di Cefalù potrebbero essere a rischio, a seguito della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che ha ordinato il rilascio della sede di Via Belgioioso entro il 20 luglio.

La vicenda giudiziaria, tra il proprietario dello stabile in cui da anni viene esercitata l’attività scolastica e la Città Metropolitana di Palermo, ha visto soccombere quest’ultima, che, oltre al pagamento della indennità di occupazione, dovrà trovare una nuova sede per l’istituzione scolastica.

In merito alla questione, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco di Cefalù con il consigliere comunale Turdo, chiedendo se l’Amministrazione comunale sia a conoscenza della situazione e come, e se, intenda intervenire in collaborazione con la Città Metropolitana per garantire la permanenza dell’Istituto Alberghiero nel Comune di Cefalù.

Inoltre in data odierna con il Consigliere Metropolitano Antonino Randazzo abbiamo chiesto aggiornamenti all’area Patrimonio della Citta’ Metropolitana che ringraziamo per l’attenzione e l’impegno che sta dedicando alla delicata questione; gli uffici stanno lavorando con il massimo sforzo per individuare tempestivamente una soluzione che permetta il trasferimento dell’Istituto Alberghiero in una nuova sede, sempre all’interno del Comune di Cefalù.

Entrambi i consiglieri hanno espresso grande preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla comunità scolastica e chiedono urgentemente l’attivazione di una cooperazione istituzionale fra l’area metropolitana e quella comunale, a tutela di un istituto che svolge un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti di Cefalù e del comprensorio, soprattutto per coloro che si avvicinano al settore turistico.

Antonino Randazzo – Consigliere Metropolitano M5S

Pasqualino Turdo- Consigliere Comunale di Cefalu

Luogo: Istituto Alberghiero , Via Belgioioso Cefalu, 2

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.