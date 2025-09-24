L’Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo (ITA.C.A.), con sede a Roma e Venezia, ha ufficializzato l’apertura di una nuova sede operativa in Sicilia, esattamente a Catania. La decisione, assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo, mira a potenziare la presenza dell’associazione nel Sud Italia e a offrire un supporto diretto ai produttori cinematografici e audiovisivi del territorio.





Fondata per promuovere e tutelare le imprese del settore, ITA.C.A. opera a livello nazionale e internazionale con l’obiettivo di sostenere i produttori, favorire la formazione e costruire sinergie con istituzioni pubbliche e private. Con la sede catanese si punta ora a un vero e proprio sportello operativo per i professionisti del cinema: un punto d’incontro che semplifichi i rapporti burocratici, faciliti l’accesso a bandi e incentivi e crei occasioni concrete di crescita industriale e creativa.





A guidare questa nuova realtà in Sicilia, sarà Antonio Chiaramonte, produttore cinematografico catanese e promotore culturale da anni impegnato nella diffusione del cinema e nella creazione di progetti, a forte impatto sociale ed educativo. La sua nomina, anch’essa votata all’unanimità, rappresenta una scelta di continuità con la visione di ITA.C.A.: unire esperienza, territorio e innovazione.





«Il mio obiettivo – spiega Chiaramonte – sarà quello di mettere la Sicilia al centro di un processo di rilancio industriale e creativo, dando ai produttori strumenti concreti e un supporto stabile. La nuova sede sarà soprattutto un luogo di ascolto e di accompagnamento: uno sportello pensato per chi lavora, spesso tra mille difficoltà e ha bisogno di un punto di riferimento affidabile e vicino. Nel frattempo, desidero ringraziare pubblicamente tutto il direttivo di ITA.C.A., oltre al presidente Salvo Scarico, al vicepresidente Maurizio Matteo Merli e all’onorevole Gianni Sammarco, che si occupa dei rapporti istituzionali. La loro fiducia e il loro supporto sono fondamentali per la crescita del progetto in Sicilia e per dare forza al nostro lavoro comune».





La scelta della Sicilia non è casuale: un’isola vivace dal punto di vista culturale, baricentro naturale tra il mondo accademico e le realtà associative, ma anche hub strategico per produzioni nazionali e internazionali che scelgono la Sicilia come set.

Con l’apertura della nuova sede siciliana e con la guida di Antonio Chiaramonte, ITA.C.A., conferma la sua missione: rafforzare l’industria cinematografica italiana partendo dai territori, mettendo in rete esperienze e professionalità e trasformando il cinema non solo in un motore economico, ma anche in un veicolo di crescita sociale e culturale.

Luogo: Palazzo Ardizzone Gioieni, Via Etnea , 545, CATANIA, CATANIA, SICILIA

