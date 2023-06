Saranno gli architetti del collettivo romano Orizzontale i protagonisti del secondo incontro in calendario per Italians, il progetto di formazione professionale ideato, organizzato e coordinato da Alfredo Lo Faro ed Eleonora Abbruzzo, in collaborazione con Proviaggi Architettura.

“Italians” è un ciclo di incontri in programma da marzo e dicembre 2023 presso gli Showroom Spazio Casa Finstral di Catania e Siracusa. Incentrati sulle moderne sfide dell’architettura, sull’innovazione e sul futuro della progettazione, gli incontri prevedono la partecipazione di quattro studi di giovani architetti italiani, i cui lavori hanno ricevuto premi e sono stati esposti in diverse Biennali di Architettura di Venezia, per raccontare a una platea di professionisti le proprie esperienze e le peculiarità dei propri progetti: AM3 Architetti, Orizzontale, Associates Architecture, AMAA.

Ospiti e mattatori del secondo incontro, che si terrà il 21 giugno a Catania, a partire dalle 17.30, e il 22 giugno a Siracusa, a partire dalle 12, lo studio di architettura Orizzontale, composto da Jacopo Ammendola, Juan López Cano, Giuseppe Grant, Margherita Manfra, Nasrin Mohiti Asli, Roberto Pantaleoni, Stefano Ragazzo. Un collettivo di architettura, con sede a Roma, che spazia dall’architettura al paesaggio, all’arte pubblica e all’autocostruzione e promuove, dal 2012, innovativi progetti di spazi pubblici relazionali.

Orizzontale ha realizzato progetti in Italia, Spagna, Germania, Austria, Grecia, Ucraina, Portogallo, Olanda. Nel 2014 il progetto di teatro mobile “8 ½” ha vinto il premio internazionale Young Architects Program (“YAP MAXXI 2014”) indetto dal Museo MAXXI e dal MoMA PS1. Nel 2016 Orizzontale ha vinto il concorso per la rigenerazione di Piazza della Comunità Europea ad Aprilia, indetto da MiBACT e CNAPPC, progetto premiato anche nel 2020 con il Premio Urbanistica dall’INU. Nel 2018, alla Biennale di Venezia, ha ricevuto dal CNAPPC il riconoscimento “Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2018”, riservato al migliore studio under 35 italiano. Nel 2021 Orizzontale ha partecipato alla Biennale di Venezia, Padiglione Italia.

Come spiega l’architetto Lo Faro, ideatore di Italians insieme a Eleonora Abbruzzo, “l’obiettivo di Italians è offrire un momento di formazione professionale e culturale di alto livello e valorizzare il confronto tra i professionisti del territorio e le nuove generazioni di architetti. Ogni studio di architettura ha l’opportunità di presentare il proprio lavoro e l’approccio progettuale, coinvolgendo i partecipanti in un dibattito vivace e dinamico che rappresenta, per tutti, un importante momento di crescita. I precedenti incontri, che si sono svolti il 21 e il 22 marzo, hanno ottenuto un’ottima partecipazione e sono stati molto apprezzati. Moltiplicare, soprattutto sul nostro territorio, spesso carente di questo tipo di opportunità, le occasioni di incontro e dibattito è una sfida che vogliamo portare avanti, consapevoli che grazie alla formazione e all’aggiornamento continuo si rafforzano le fondamenta della nostra professionalità.”

Appuntamento a Catania il 21 giugno, dalle 17.30, presso lo Showroom Spazio Casa Finstral di Viale Africa 58, e il 22 giugno, dalle 12, a Siracusa, presso lo Showroom Spazio Casa Finstral di Viale Scala Greca 397.

Ogni incontro è valido per 2 Crediti Formativi Professionali per architetti riconosciuti dal CNAPPC.

È possibile richiedere un attestato di partecipazione per ingegneri, geometri e studenti.

Per registrarsi:

Catania, mercoledì 21: https://bit.ly/ita_orizzontale_cat

Siracusa, giovedì 22: https://bit.ly/ita_orizzontale_sir

