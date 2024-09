“Energia e Clima: gli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico fissati da Bruxelles entro il 2030”: è questo il titolo del convegno organizzato da Italtekno, azienda siciliana da anni impegnata nel settore dell’efficienza energetica, nell’ambito di Mediedil Matchmaking, il Salone Specialistico dedicato all’edilizia in Sicilia. L’evento, che si terrà oggi 19 settembre dalle ore 15:00, presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo, riunisce esperti del settore, istituzioni e imprese per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla transizione energetica. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti di istituzioni, aziende e associazioni di categoria. Tra i relatori figurano:

· Ing. Guglielmo Speciale: CEO di Italtekno

· Santina Pedevillano: Vice Sindaco di San Mauro Castelverde

· Dottor Carmine Calvanese: Responsabile Nazionale Finanza Agevolata TELEMATICA ITALIA

· Dott. Alessandro Aricò: Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità

· Arch. Giuseppe Puccio: Presidente ANCE Palermo

· Dott. Carmine Mosca: Capo della Polizia Cibernetica

· Dott. Tommaso Castronovo: Presidente Regionale di Legambiente

Modererà l’incontro il Dott. Gaetano La Placa, Giornalista, dopo i saluti del Dott. Massimiliano Mazzara, Mediexpo, dell’Ing. Aldo Bertuglia, Vice Presidente Ordine Ignegneri Provincia di Palermo, e del Dott. Rino Alessi, CEO Alessi Spa e Vicepresidente Sicindustria Palermo.

Un focus sui nuovi incentivi e le soluzioni innovative

Il tema centrale dell’evento sarà la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea entro il 2030. In un contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione, questo convegno offre l’opportunità di fare il punto della situazione sugli incentivi post-Superbonus e di presentare le ultime novità nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Relatori di alto profilo illustreranno le migliori pratiche e le soluzioni più innovative per ridurre i consumi energetici e diminuire l’impatto ambientale degli edifici.

“La transizione energetica – dichiara l’Ing. Guglielmo Speciale, CEO di Italtekno Srl e consigliere Sezione Energia ed Ambiente di Sicindustria – è una sfida che possiamo vincere solo lavorando insieme. Questo evento vuol dimostrare che la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per accelerare il processo di decarbonizzazione. Siamo convinti che, unendo le nostre forze, possiamo trasformare la Sicilia in una regione all’avanguardia nel campo dell’efficienza energetica.”

Le sfide e le opportunità per il territorio siciliano

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle specificità del territorio siciliano, con un focus sulle potenzialità delle energie rinnovabili e sulle misure per favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’evento sottolinea l’importanza di una collaborazione tra pubblico e privato per accelerare la transizione verso un modello energetico più sostenibile e competitivo.

I prossimi passi

Italtekno conferma il proprio impegno nel sostenere la transizione energetica in Sicilia, offrendo alle imprese e ai cittadini soluzioni innovative e servizi di alta qualità. L’azienda continuerà a organizzare eventi e iniziative per diffondere la cultura dell’efficienza energetica e promuovere lo sviluppo di un settore sempre più green e competitivo.

“Italtekno – conclude l’ing. Guglielmo Speciale – è da sempre impegnata a promuovere l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Con questo evento, vogliamo offrire un contributo concreto alla diffusione di una cultura della sostenibilità. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per le imprese e le pubbliche amministrazioni che vogliono investire in un futuro più sostenibile.”

