«L’inaugurazione della nuova sede dell’ITS Academy Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile rappresenta un importante risultato per Catania e per la Sicilia. Parliamo di un investimento da quasi 10 milioni di euro, finanziato attraverso il PNRR, che consentirà ai nostri giovani di formarsi con laboratori tecnologici e simulatori di ultima generazione».

Lo dichiara il deputato regionale MPA-Grande Sicilia Giuseppe Lombardo.





«Desidero complimentarmi con il presidente Antonio Scamardella, il vicepresidente Tiziano Minuti, i componenti del CdA Antonio Errigo, Brigida Morsellino e Giuseppe Maria Sassano, insieme a tutta la squadra che ha lavorato alla realizzazione del progetto. È il frutto di una visione chiara e di un grande lavoro di squadra».





Per Lombardo il vero valore dell’iniziativa è nella scelta del luogo: «La Fondazione avrebbe potuto realizzare questo investimento in qualsiasi altra area, ma ha scelto di recuperare una struttura abbandonata nel quartiere Antico Corso, a San Cristoforo. È una decisione che va oltre la semplice realizzazione di un’opera: significa puntare sulla rigenerazione urbana, sul riscatto sociale e sulla valorizzazione di un quartiere storico della città. Non sono state cercate scorciatoie, ma si è scelto di investire nel territorio e nelle persone. Questo è il segnale più importante che oggi viene lanciato a Catania».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.