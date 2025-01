“Zodiacale” è il nuovo singolo di Kevin Bordonaro, in arte Kiwis, un brano che mescola melodie essenziali e suoni intergalattici per raccontare l’angoscia esistenziale con la leggerezza propria dell’artista. È un brano che intrattiene senza mai perdere profondità -spiega l’artista- La canzone sarà disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 10 gennaio per l’etichetta discografica Up Music Studio.





Kiwis, pseudonimo di Kevin Bordonaro, classe 2000 è un cantautore queer siciliano, nato in provincia di Agrigento e formatosi in Inghilterra. Il progetto musicale, nato a Milano nel 2023, adesso evolve da sonorità indie pop leggere a un synth-pop più scuro e stratificato. Al centro di tutto, sempre la scrittura: un intreccio di introspezione e critica sociale, capace di trasformare esperienze personali in storie universali.

