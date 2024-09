Il cantautore Kid Gamma continua a dominare il pop siciliano, la sua ascesa nella scena musicale non si ferma. Infatti, per l’artista palermitano è stata un’estate ricca di eventi dal vivo dove ha avuto la possibilità di farsi conoscere sempre di più ed arricchire in questo modo il suo bagaglio d’esperienza; dall’apertura al concerto di Angelina Mango ad altri eventi che l’hanno visto sul palco.

Kid Gamma è una delle prospettive più interessanti della musica pop/urban italiana, un artista che riesce a mixare temi sempre diversi, anche se uno dei suoi pilastri è cantare e celebrare l’amore. Un amore che arriva e parla a tutti. Con il suo nuovo singolo “INNAMORATO”, disponibile da giovedì 26 settembre 2024, grida alla vita. Il giovane cantautore siciliano sforna così una canzone che parla a tutti coloro che appartengono alla sua generazione, ma non solo.

Kid Gamma è un artista che, oltre a scrivere i suoi testi, si occupa anche della produzione dei propri brani, come nel caso di “INNAMORATO” che ha prodotto a quattro mani insieme a 22:22. Infine, c’è da precisare che il nuovo brano mette un po’ in mostra le influenze che hanno segnato il suo percorso artistico e rende omaggio a uno degli artisti che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero Luigi Tenco.

Chi è Kid Gamma

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana.

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti ed il 30 ottobre dello stesso anno esce “Iphone”, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.