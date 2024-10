Lo staff del Fringe Catania Off comunica che per la giornata odierna del 19 ottobre, tutti gli appuntamenti in programma e in tutti i teatri e i luoghi del Fringe Festival, restano confermati.

Inclusi quelli al Catania Village Off presso il complesso fieristico “Le Ciminiere”,( luogo di mostre, incontri, focus, presentazioni di libri, punto di incontro tra compagnie, operatori e pubblico, nonché area ticket e info point)

Per motivi logistici, solamente l’appuntamento con l’autrice Donatella Turillo per la presentazione del suo libro “Mamita sta bene”, previsto inizialmente, per le ore 13:00 presso il Catania Village Off, è differito a domani, 20 ottobre, stesso orario. La presentazione andrà a sostituire l’incontro con l’autrice Bianca Caccamese, impossibilitata a partecipare per motivi personali.

Non perdete l’opportunità di assistere ai numerosi spettacoli proposti dal Fringe approfittando, anche, della promozione per il pubblico grazie ai partner del Festival FCE Metro Catania Off Fringe Festival, che propone 40 corse in metropolitana al costo totale di euro 5,00 dal 15 Ottobre al 27 Ottobre 2024.

Ulteriori informazioni sul Festival sono disponibili sui canali social dedicati





Luogo: ciminiere di catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.