COMUNICATO STAMPA

L’ ASSOCIAZIONE RINASCENDO SENSIBILIZZA LE GIOVANI GENERAZIONI SULL’ ENDOMETRIOSI COLORANDO DI GIALLO RIPOSTO

SABATO 28 OTTOBRE

“STOP AL SILENZIO PARLIAMO DI ENDOMETRIOSI”

ORE 9.30 AULA MAGNA ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE RIPOSTO

VIA PIO LA TORRE 1

RIPOSTO

INAUGURAZIONE PANCHINA GIALLA

ZONA ANTISTANTE L’ISTITUTO NAUTICO RIPOSTO

VIA DUCA DEL MARE

ORE 11

L’ associazione Rinascendo guidata dalla presidente Angela Leonardi organizza, con il gratuito patrocinio degli assessorati alle Politiche sociali e Cultura del Comune di Riposto, in collaborazione con l’I.I.S Riposto e LNI sez di Riposto, una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’endometriosi, dal titolo “Stop al silenzio parliamo di endometriosi”, sabato 28 ottobre alle 9.30, presso l’aula magna dell’ I.I.S di via Pio La Torre n °1 a Riposto.

L’ associazione “Rinascendo” lotta per il diritto alla salute e si occupa dell’ascolto e tutela delle donne affette da patologie invalidanti, come l’endometriosi, e sostiene le vittime di violenza.

L’incontro è rivolto agli alunni dell’I.I.S di Riposto, grazie alla sensibilità del D.s Rosalba Mingiardi.

I lavori congressuali, aperti dai saluti istituzionali, affidati al D.s Mingiardi, alla presidente Leonardi, al presidente di LNI sez di Riposto Giuseppe Ballistreri, all’assessore Elisa Torrisi e al primo cittadino ripostese Davide Vasta, continueranno con le relazioni sul tema dei ginecologi: Serafina Strano e Antonino Papotto. La giornata sarà impreziosita dalle testimonianze di donne affette da endometriosi e dalle performance di Sarah Ricca e Rossella Ziki.

L’iniziativa è stata favorevolmente accolta dal Comune marinaro, che ha voluto dedicare e inaugurerà, quella stessa mattina, intorno alle 11, alla fine dei lavori congressuali, una panchina gialla, istallata in via Duca del Mare , zona antistante l’ ITN “L.Rizzo”, per fare luce sulla malattia invisibile dell’endometriosi, patologia invalidante di cui sono affette il 10% delle donne in età fertile, il 70% delle donne affette da sindromi e dolori pelvici e fino al 50% delle donne con problemi di fertilità.

Una patologia infiammatoria benigna ad andamento cronico, che colpisce tre milioni di donne, troppo spesso ignorata o sottovalutata.

Una panchina che si distingue per il colore giallo vivace, per attirare l’attenzione, sensibilizzare e fare conoscere la malattia. La sezione di Riposto di LNI sosterrà l’iniziativa ornando di giallo “Lady Marianna”, barca sottratta al malaffare ed affidata a LNI per scopi sociali e ospiterà a bordo dell’imbarcazione, i protagonisti di quest’ iniziativa per uno scatto che ritrae tante forze del territorio unite sinergicamente per gridare il loro stop all’ endometriosi.

Riposto, 11.10.2023 U.S/P.T

