Martedì 29 settembre 2026, nei locali della Presidenza dell’ERSU di Palermo, in Viale delle Scienze, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha incontrato gli studenti dell’associazione “Cambiare Rotta” che avevano chiesto di essere ricevuti.

Il presidente Giuseppe Giordano ha informato gli studenti sulle dinamiche e sull’impegno del CdiA, della dirigenza e dei lavoratori tutti in servizio che giornalmente sono impegnati per garantire servizi e benefici economici agli studenti.





Al fine di potere ascoltare eventuali contributi sul tema delle borse di studio, sulla residenzialità universitaria, sul catering e sui servizi culturali, il presidente ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico aperto a una delegazione dell’Associazione studentesca per mercoledì giorno 07/10/2026.

Al termine dell’incontro, il Presidente Giuseppe Giordano ha espresso “soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato la discussione, sottolineando l’impegno condiviso nel garantire servizi di qualità agli studenti universitari e Afam della Sicilia occidentale”.

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