La manifestazione denominata “Quando Giarre Sposa L’Amore”, annualmente inserita nel cartellone eventi estivo comunale, è un attesissimo momento di moda, intrattenimento e spettacolo che ormai dal 2009 si configura come un appuntamento imperdibile dell’estate etnea.

La serata evento rappresenta il culmine dell’operato dell’Associazione Culturale “La Grande Madre” voluta e fondata dalla Famiglia Polisano in memoria di Rosaria Nestorini, self-made woman e capostipite dell’attività imprenditoriale di famiglia, attiva per rendere omaggio alle donne che si distinguono particolarmente in ambito culturale e lavorativo. In tal senso, infatti, in una sfavillante serata ricca di ospiti prestigiosi, aziende di successo fortemente radicate nel territorio e di incantevoli abiti di altissima sartoria, vengono tributate illustri eccellenze con la consegna dell’ambito premio “Un Amore di Donna”.

Da ormai ben 13 anni su questo prestigioso palco, di fatto, tra premiati ed ospiti si sono avvicendati tantissimi personaggi di rilievo artistico e culturale tra cui si ricordano, solo per citare le ultime edizioni, Luca Madonia, Enrico Guarneri, I Soldi Spicci, Manlio Dovì, Guia Jelo, Mario Incudine e tanti altri. Alla presenza, dunque, di personalità di rilievo sul fronte non solo artistico e culturale ma anche istituzionale, a coronare la serata la conduzione raffinata ed elegante di Salvo La Rosa e Flaminia Belfiore che, ormai da anni, sono volto indiscusso di questo straordinario evento. Un evento che rappresenta un’importante occasione di riflessione e celebrazione del ruolo della donna nella società contemporanea, impreziosito quest’anno dalla verve comica e spumeggiante dello showman Sasà Salvaggio.

Luogo: Piazza S. Francesco D’Assisi, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 08/09/2024

Data Fine: 08/09/2024

Ora: 20:30

Artista: Salvo La Rosa, Flaminia Belfiore, Sasà Salvaggio

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.