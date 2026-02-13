Saranno quindici gli appuntamenti della 15esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, in programma dall’8 marzo al 20 dicembre 2026. La nuova stagione è stata presentata oggi alla libreria Feltrinelli di Palermo e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale cittadino, con un cartellone che intreccia musica antica, barocco, contaminazioni contemporanee e aperture al repertorio popolare internazionale.

Protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti del panorama nazionale e internazionale tra cui: il violoncellista e compositore palermitano Giovanni Sollima, il direttore e massimo esperto vivaldiano Federico Maria Sardelli, il basso Ugo Guagliardo, Ambrogio Sparagna, il Ring Around Consort, il soprano Valeria La Grotta, la violinista Elisa Citterio con Stefano Demicheli, la cantante Martina Licari.





Anima portante della stagione sarà, come di consueto, l’Arianna Art Ensemble, punto di riferimento per l’esecuzione della musica antica e contemporanea su strumenti originali, che dialogherà con ospiti di rilievo internazionale dando vita a un percorso artistico di altissimo profilo.

“L’Arianna Art Ensemble si è affermato nel corso dei decenni come un punto di riferimento per l’esecuzione della musica antica su strumenti originali. Siamo reduci da importanti successi al Teatro Manoel di Malta, dove abbiamo recentemente eseguito due opere, tra cui una del compositore maltese Abos – spiega Cinzia Guarino, presidente di MusicaMente – .Questa stagione è pensata come un itinerario musicale capace di intrecciare stili differenti, costruendo un dialogo sottile tra rigore formale, sperimentazione espressiva e gusto per il colore. Vogliamo restituire al pubblico un affresco ricco e sfaccettato del linguaggio barocco, ma non solo: ci interessano le commistioni e l’incontro con il popolare e con il contemporaneo, perché crediamo che la musica antica possa parlare al presente con forza e libertà”.





“Quest’anno la stagione concertistica sarà dedicata a Johann Sebastian Bach con quattro concerti dedicati al grande compositore – prosegue Paolo Rigano, direttore artistico della stagione – e al liutista elisabettiano John Dowland, in occasione del 400esimo anniversario della sua morte. Come di consueto, però, accanto alla musica antica, interpretata da artisti di fama internazionale tra cui spiccano Giovanni Sollima e Federico Maria Sardelli, il cartellone proporrà anche musica contemporanea ispirata ai linguaggi del passato, oltre a incursioni nella musica popolare di qualità, nel jazz e nel pop”.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

