Castelbuono Jazz Festival, che quest’anno giunge alla sua 28esima edizione, si prepara a brevissimo a svelare il suo calendario con tutti gli ospiti nazionali ed internazionali, del mondo del jazz e non solo. E sarà un’edizione particolare perché, dal 30 luglio al 7 settembre, Castelbuono Jazz Festival coinvolgerà non soltanto il borgo madonita, ma anche Taormina, Campofelice di Roccella, Marineo, Salaparuta, Terrasini e Giuliana tutti comuni, ricchi di storia e tradizione. Il comune di Castelbuono, infatti, diventerà capofila del più ampio progetto Sicilia isola del jazz, promosso dagli stessi comuni coinvolti e dalla Regione Siciliana.





Quest’anno il festival sarà dedicata a due giganti della cultura italiana: Andrea Camilleri, del quale quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita e Pino Daniele, del quale ricorrono i dieci anni dalla prematura scomparsa. Castelbuono Jazz Festival rientra tra le manifestazioni ufficiali che il Fondo Camilleri ha scelto e selezionato in occasione delle celebrazioni dei cento anni dello scrittore, nato nel 1925, che si svolgeranno in varie città italiane ed estere sino al 2026.





“Camilleri amava il jazz – spiega il direttore artistico del festival, Angelo Butera – io e Lollo Franco a fine anni Ottanta abbiamo avuto l’onore ed il privilegio di scrivere lo spettacolo teatrale ‘Quarantena’ assieme al maestro Camilleri e sovente, in alcuni momenti di pausa, parlavamo di musica ed in particolare di jazz di cui era un grande appassionato e raffinato esperto e, a dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, non posso non ricordare in seno al festival questo pilastro della musica blues che ha saputo coniugare come pochi il blues americano alla poesia dei suoi testi”.

Sia il ricordo di Pino Daniele che di Andrea Camilleri troveranno spazio in tutte le sette programmazioni. In allegato foto di repertorio delle precedenti edizioni.

