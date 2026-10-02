È con Il Trovatore di Verdi diretto dal Direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro che è stata inaugurata, nella serata del 30 settembre, la 19esima edizione del “Festival Internazionale Elena Teodorini- Opera Romana Craiova”, uno dei festival più prestigiosi in Romania, dedicato appunto al mezzoprano e soprano Elena Teodorini, considerata una delle più grandi cantanti del XIX secolo.

Ancora una volta in trasferta internazionale, il Maestro Di Mauro ha avuto modo di far apprezzare l’eleganza della sua bacchetta, dirigendo l’Orchestra di Craiova e i cantanti – si ricordi tra i protagonisti, il soprano Ksenia Valentina nel ruolo di Leonora, il tenore Dane Suarez nel ruolo di Manrico e il baritono Armando Piña nei panni del Conte di Luna – contribuendo a portare sul palcoscenico l’intensità e la raffinatezza della tradizione operistica italiana.



“Il Trovatore – spiega il Maestro Di Mauro – è l’opera in cui Verdi esige concisione drammatica e nettezza dei caratteri, rispettare la sua partitura significa prima di tutto non addolcire nessuna delle due cose. Ho tenuto ad esaltare dinamica e legato, le indicazioni pianissimo, dolcissimo e sotto voce sono parte del carattere: Leonora e Manrico non sono eroi di sola potenza. Ho lavorato per tenere insieme la struttura a quadri senza spezzare il flusso, curando gli equilibri della banda e dei cori ed evitando di trasformare i pezzi di forza in una parata di numeri. Gli applausi finali, particolarmente calorosi, sono stati la conferma più bella del lavoro svolto insieme all’orchestra, al coro e agli interpreti e della sintonia che si è creata con il pubblico”.

La serata inaugurale di Craiova rappresenta l’apertura di un tour che, per tutto il mese di ottobre, porterà Di Mauro, l’Orchestra di Craiova e l’intero cast internazionale sui palcoscenici di diversi teatri tra Germania e Romania.



In programma le opere Tosca e Il Trovatore, con appuntamenti, tra gli altri, al Das Wormser Theater il 15 ottobre, al MODEON di Marktoberdorf il 16 ottobre e al Congress Park Hanau il 18 ottobre, in Germania.

“Sette date per un tour con un cast internazionale che sono orgoglioso di dirigere – conclude Di Mauro – e che ci permetterà di proseguire il lavoro iniziato a Craiova e di portare due capolavori del repertorio italiano davanti a pubblici diversi, mantenendo sempre al centro la qualità musicale e il rispetto della scrittura dei compositori”.



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