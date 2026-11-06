La serata di gala che celebra i campioni più illustri del panorama sportivo nazionale e locale

Appuntamento lunedì 7 dicembre alle ore 20.00 al Teatro Comunale “Turi Scalia” di Trecastagni





Ventuno edizioni, una storia costruita nel segno dello sport e dei suoi valori, un riconoscimento che negli anni ha consolidato il proprio prestigio fino ad assumere una caratura nazionale. Il ‘Galà dello Sport – La Castagna d’Argento’ torna a Trecastagni per celebrare le eccellenze sportive che hanno vinto medaglie olimpiche, competizioni mondiali ed europee, titoli nazionali, e rendere omaggio a personalità che, attraverso i risultati raggiunti e il proprio percorso umano e professionale, rappresentano un esempio per le nuove generazioni. Onorare i campioni nella vita.

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre, alle ore 20.00, al Teatro comunale Turi Scalia di Trecastagni, sede di una serata di sport e non solo che garantirà di vivere emozioni attraverso le testimonianze dei protagonisti. La ventunesima edizione della Castagna d’Argento si conferma l’occasione per celebrare i risultati, ma anche le storie, le persone e i valori che rendono lo sport un patrimonio condiviso. A Trecastagni, ancora una volta, il riconoscimento sportivo diventa il punto d’incontro tra eccellenza, impegno e umanità.





SVELATO IL NOME DELLA PRIMA CASTAGNA D’ARGENTO ASSEGNATA: ELISA DI FRANCISCA CAMPIONESSA OLIMPICA DI FIORETTO LONDRA 2012

Ad aprire idealmente l’albo d’oro di questa edizione sarà Elisa Di Francisca, campionessa di scherma e una delle figure più rappresentative del fioretto italiano a livello internazionale. Il suo nome conferisce ulteriore prestigio a un premio che continua a guardare allo sport non solo come competizione e ricerca del risultato, ma anche come scuola di vita.

Di Francisca ha scritto pagine importanti nella storia della scherma azzurra. Ai Giochi olimpici di Londra 2012 ha conquistato due medaglie d’oro, nel fioretto individuale e nella prova a squadre, per poi salire nuovamente sul podio olimpico a Rio de Janeiro 2016, dove ha ottenuto l’argento individuale. Nel suo palmarès figurano inoltre sette titoli mondiali e tredici ori europei, oltre ai successi in Coppa del Mondo e alla medaglia d’oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Mersin nel 2013. Un percorso di assoluto rilievo, costruito con talento, determinazione e continuità ai massimi livelli della scherma internazionale.

Siciliana da parte paterna (il padre Giacomo è originario di Villarosa in provincia di Enna), la marchigiana cresciuta a Jesi, terra del fioretto italiano, come le colleghe pluripremiate campionesse Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, si è ritirata ufficialmente dall’attività agonistica nel 2020. Ma l’amore per la pedana non è mai scemato tanto che nel 2021 ha scritto il libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”, Solferino Editore.





Accanto ai trionfi, c’è il messaggio che la campionessa intende trasmettere ai più giovani, richiamando l’importanza della tenacia e della capacità di affrontare le difficoltà senza perdere fiducia: “Non arrendersi e non abbattersi. Ogni assalto e ogni gara, hanno una storia a sé. La luce c’è sempre anche quando non si vede; non ci si deve mai lasciare andare allo sconforto”. Parole che racchiudono una lezione sportiva e umana, coerente con lo spirito della Castagna d’Argento e con la volontà di indicare nelle esperienze dei grandi campioni un riferimento per chi si avvicina allo sport.

Il traguardo dei ventuno anni rappresenta un passaggio significativo per Pippo Leone, direttore generale della manifestazione, che sottolinea il valore del percorso compiuto e delle personalità che ne hanno segnato le diverse edizioni, con oltre 250 Premi assegnati.





“Arrivare alla ventunesima edizione – afferma Pippo Leone – è un traguardo importante, che ci riempie di orgoglio e ci invita a guardare con gratitudine alla strada percorsa. In questi anni ‘La Castagna d’Argento’ ha premiato atleti e protagonisti di grande valore, personalità che hanno lasciato un segno nello sport e che, con le loro storie, hanno contribuito a dare prestigio alla manifestazione. Anche quest’anno abbiamo voluto puntare su figure capaci di rappresentare l’eccellenza sportiva e, al tempo stesso, trasmettere messaggi importanti alle nuove generazioni. Vogliamo che sia una serata di sport e di sentimenti legati allo sport e alla vita: perché dietro ogni risultato ci sono sacrifici, passione, cadute, ripartenze e valori che vanno ben oltre il campo di gara”.

I nomi dei premiati sono stati selezionati dalla Giuria presieduta quest’anno da Ignazio Fonzo, con la presidenza onoraria di Vincenzo Parrinello, e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara, Maurizio Ciancio, Andrea Vidotti e Giuseppe Musumeci, chiamati a contribuire alla valutazione e alla valorizzazione dei protagonisti del Galà. Un riconoscimento particolare va a Enzo Falzone presidente regionale del CONI, per il costante sostegno e l’attenzione riservati all’evento.

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Sport Extreme Catania, con la fattiva collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting che cura gli aspetti legati alla comunicazione e al marketing. La direzione generale è affidata a Pippo Leone, impegnato nel coordinamento di un appuntamento che negli anni ha consolidato la propria identità e il proprio ruolo nel panorama sportivo.





Alla riuscita dell’evento collaborano anche la Regione Siciliana – Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, il Comune di Trecastagni, il CONI regionale, ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) per la promozione delle Stelle al merito sportivo, e la Fondazione Sport City.

Anche la diffusione televisiva contribuirà a portare il Galà dello Sport – La Castagna d’Argento oltre i confini della sala e del territorio. Le riprese video saranno curate da Art Line di Marcello Panebianco, mentre l’emittente televisiva regionale Telecolor trasmetterà la serata con una programmazione articolata in più appuntamenti: sabato 19 dicembre alle ore 16, poi una replica in prima serata alle ore 20.45 e una seconda replica nella notte tra sabato 19 e domenica 20, alle ore 00.30.

Sarà inoltre possibile seguire tutti gli aggiornamenti e avere gli approfondimenti sui premiati che riceveranno la Castagna d’Argento 2026, attraverso i profili social ufficiali del Galà dello Sport.

Luogo: Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni , Corso Sicilia, 53, TRECASTAGNI, CATANIA, SICILIA

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