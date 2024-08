Nuovo successo di pubblico per la Carmen del Sicilia Classica Festival, che per il secondo anno consecutivo- sabato 17 agosto 2024- ha registrato il pieno al Teatro Antico di Taormina con un cast internazionale e la moderna regia di Antoniu Zamfir.

Protagonista sul palco il mezzosoprano russo Karina Demurova, già avvezza al personaggio della bellissima gitana Carmen, di cui ha saputo trasmettere tutta la forza e carica trasgressiva, coadiuvata anche dalla danzatrice Stefania Cotroneo, suo alter ego nella scelta registica di Zamfir. Perfettamente calzanti nei loro ruoli anche il tenore georgiano Armaz Darashvili, nel ruolo di Don José, e il baritono messicano Armando Pina, nel ruolo di Escamillo.

“La multiculturalità del cast, le pregresse esperienze dei solisti in vari paesi- ha commentato il regista romeno Antoniu Zamfir- sono state elemento arricchente di questa produzione. Uniti dall’amore per la musica di Bizet, abbiamo tutti lavorato nella direzione di una Carmen classica con un evidente tocco di modernità”.

Il regista si riferisce- oltre che alla scelta di inserire in scena una sorta di alter ego di Carmen- anche alla sostituzione e/o aggiunta di oggetti (le pistole in accoppiata alle castagnette) e all’introduzione di azioni moderne nell’interpretazione dei solisti.

Apprezzatissimi dal pubblico, che non ha risparmiato applausi, anche gli altri solisti: Giovanni Palminteri in Morales, Angelo Sapienza in Zuniga, Claudia Urru in Micaela, Gabriella Aleo in Mercedes, Federica Foresta in Frasquita, Francesco Ciprì in Dancairo, Antonino Spataro in Remendado.

A dirigere la Catania Philarmonic Orchestra ed il Coro Lirico Mediterraneo è stata la bacchetta energica e carismatica del M° Alessandra Pipitone, mentre il Piccolo Coro Città di Taormina è stato coordinato da Ivan Lo Giudice.

Audaci le coreografie e il corpo di ballo di Stefania Cotroneo, Maestro del Coro Alistair Sorley, costumi di Fabrizio Buttiglieri, Direttrice di palcoscenico Clementina Cecere, trucco e parrucco Alfredo Danese.

È questo il quinto anno consecutivo che il Sicilia Classica Festival presenta le proprie produzioni operistiche al pubblico del Teatro Antico di Taormina.

“Il Festival cresce- conclude Nuccio Anselmo, Direttore artistico- e, di anno in anno, si arricchisce di nuovi titoli operistici da proporre al pubblico, nonché di nuovi artisti e maestranze. Il nostro obiettivo, però, è sempre lo stesso: valorizzare e trasmettere ai più la cultura dell’Opera”.

Per l’occasione la produzione ha inoltre voluto premiare il Maestro Ivan Lo Giudice per l’impegno profuso a favore dei piccoli coristi del Piccolo Coro Città di Taormina. Ierisera, domenica 18 agosto, alle ore 21, sempre al Teatro Antico di Taormina, il debutto – targato Sicilia Classica Festival- dell’Opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.