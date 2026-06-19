Palermo 19 giugno 2026 – Anche quest’anno la Cgil Palermo partecipa al Pride Palermo su un carro assieme agli studenti dell’Udu, e alle associazioni Arci, Cesie, Csc Danilo Dolci, Land, Ceipes, Irsei. La parata dal titolo “Liberiamo il desiderio, reprimiamo il dominio”, partirà alle 17 da via Roma, angolo corso Vittorio Emanuele, per raggiungere i Cantieri cuturali alla Zisa.

“Il tema scelto ‘Liberiamo il desiderio’ ci ricorda quanto oggi sia ancora necessario continuare a pensare e a volere la felicità. Significa pretendere che sia possibile non soltanto sognare ma vivere concretamente in un mondo in cui il lavoro sia occasione di crescita e miglioramento della persona e non sfruttamento – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e la segretaria Cgil Palermo Bijou Nzirirane – Insieme alla comunità Lgbtq+ lottiamo contro ogni forma di discriminazione e per la conquista di tutti quei diritti ancora negati, per l’inclusione e la convivenza civile. Un mondo in cui la salute, l’istruzione, la mobilità e la sicurezza siano diritti per tutti e per tutte e non privilegi per pochi. Rifiutiamo ogni forma di dominio che accompagna e svuota la parola ‘desiderio’ e rivendichiamo per tutti la capacità di opporsi a tutte le guerre: dalla Palestina all’Ucraina, fino al Congo, solo per citare alcuni tra i numerosi conflitti che oggi attraversano il mondo. Rivendichiamo inoltre la necessità di contrastare l’ultimo Patto europeo su migrazione e asilo, entrato in vigore ieri, che criminalizza le persone che migrano alla ricerca di una vita migliore”.

E sul carro si parlerà anche di diritto alla salute e diritto a un lavoro in sicurezza. “Continueremo a chiedere alle persone di aderire alla raccolta di firme in corso per i due disegni di legge di iniziativa popolare su Sanità e Appalti – aggiungono Ridulfo e Nzirirane – E’ necessario rivendicare un cambiamento normativo rispetto a quello attuale che continua ad alimentare disuguaglianze, sia nell’accesso alla salute che nelle condizioni di lavoro”.

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