Lunedì 9 ottobre alle ore 18, presso Villa Raby, sala ex carrozze (Corso Francia 8, Torino) l’OMCeO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Torino organizza la presentazione del nuovo testo di Mario Nano, Professore di Chirurgia Generale e membro dell’Accademia di Medicina di Torino, dal titolo “La Chirurgia in Piemonte. Storia di una Scienza e di una Regione con uno sguardo all’Italia e al Mondo” (Edizioni Minerva Medica, 2023).

Il testo verrà presentato da Francesco Scaroina, Segretario generale dell’Accademia di Medicina e verrà discusso dall’autore insieme ad Alessandro Bargoni, Professore di Storia della medicina dell’Università di Torino. Seguirà un intervento a cura di Bruno Gambarotta dal titolo “La Torino dei nonni e dei bisnonni”. Modera l’incontro Franco Lupano, coordinatore della Commissione storica dell’Omceo di Torino.

Introdurrà i lavori il presidente dell’Omceo di Torino, Guido Giustetto. «Si tratta di una narrazione generale della storia della chirurgia, in cui si inserisce non di rado con un ruolo da protagonista, la chirurgia piemontese – dichiara Giustetto -. Un saggio quindi che non si rivolge solo a un pubblico di cultori locali ma destinato a tutti i medici che coltivino un interesse per l’evoluzione delle scienze mediche. La lettura è resa particolarmente gradevole e interessante dai numerosi intermezzi di storia del Piemonte e di Torino». La conoscenza delle proprie radici, aggiunge, «accresce la consapevolezza e la fiducia nel ruolo dei medici, aiuta a capire meglio i problemi che li assillano quotidianamente e può anche essere un piacevole momento di relax e di accrescimento culturale».

Luogo: Sala Carrozze Villa Raby, Corso Francia, 8, TORINO, TORINO, PIEMONTE

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.