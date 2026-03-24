Un trionfo di pubblico e critica ha accolto al Teatro Metropolitan “La Città delle Amazzoni”, l’opera musical prodotta da Poetica Produzioni. Con una serie di date interamente sold out e ripetute standing ovation, lo spettacolo si è consacrato come un appuntamento irrinunciabile nel panorama teatrale siciliano.

L’originale drammaturgia di Andrea Tomaselli e la regia dinamica di Alessandro Incognito danno vita a una storia di passioni travolgenti. Il conflitto tra le Amazzoni e il Popolo del Mare mette in scena un coacervo di sentimenti contrastanti: odio, sete di potere e un anelito di pace che risuona quanto mai attuale.

Cuore pulsante dell’opera sono le straordinarie musiche originali di Franco Lazzaro e Airam: con un’orchestrazione dal respiro cinematografico che avvolge la storia d’amore tra Atandra – interpretata magnificamente da Laura Sfilio – e Laiol, interpretato da un intenso e bravo Alessandro Incognito. Di grande impatto il coro diretto da Lilla Costarelli e le coreografie di Erika Spagnolo.





Tra le interpretazioni che hanno incantato la platea spiccano il cameo di Ornella Foti (Konai) e la voce vibrante di Maria Cristina Litrico, “regina della pace”, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Il successo del musical è merito di un cast d’eccezione: dalla perfetta modulazione vocale di Antonella Leotta alla presenza scenica di Francesca Pulvirenti, passando per la delicatezza di Giulia Fassari e Grace Previti, il mistero incarnato da Roberta Adelini e il vigore interpretativo di Carmelo Gerbaro.

In scena, a dare corpo e voce alla leggenda, le Amazzoni: Noemi Carpinato, Roberta Spampinato, Alba Donsì, Giordana Vitaliti, Giuliana Giammona, Giorgia Morana, Elisa Laudani, Gabriella Caruso, Giada Minissale, Martina Calcagno. Per il Popolo del Mare: Dario Castro, Adriano Fichera, Alessandro Chiaramonte, Lorenzo Cristofaro, Daniele Caruso, Fausto Monteforte.





L’imponente macchina scenica cattura il pubblico di ogni generazione grazie a:

• Le spettacolari scenografie mobili di Bottega Fantastica

• Il disegno luci di Pietro Locicero.

• Le immersive proiezioni in videomapping di Andrea Ardizzone.

• I ricercati costumi di Rosy Bellomia.

• Il trucco e parrucco curato da Alfredo Danese.

Dietro il successo di questo kolossal opera una macchina organizzativa impeccabile, che vede tra gli altri anche l’impegno dell’eclettica Carolina Pulvirenti. Con queste premesse, “La Città delle Amazzoni” si prepara a proseguire il suo cammino trionfale verso nuovi ed entusiasmanti traguardi.

Luogo: TEATRO METROPOLITAN, VIA SANT’EUPLIO

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