Dal 17 agosto al 19 settembre parte il piano di messa in sicurezza dei bordi stradali e manutenzione straordinaria dell’interfaccia aiuole/strade nel territorio del Comune di Palermo.







I numeri parlano chiaro, oltre 104 km di strade, che diventano più di 209 km considerando entrambi i lati della carreggiata. Diserbo, decespugliamento e sfalcio con l’ausilio di mezzi meccanici, partendo dalle grandi arterie ,da Viale Regione Siciliana a Viale Sandro Pertini , fino ai quartieri.





Il calendario tocca sei circoscrizioni e i quartieri di Villagrazia/Falsomiele e Oreto/Stazione, Borgo Nuovo, Uditore-Passo di Rigano e Cruillas/San Giovanni Apostolo, Tommaso Natale/Sferracavallo, Settecannoli e Mezzomonreale/Villa Tasca.





Strade più pulite significano più sicurezza per pedoni e automobilisti e più dignità per i nostri quartieri.





Continueremo a vigilare perché i lavori procedano nei tempi previsti e con attenzione ad ogni zona della città.





IL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE – PASQUALE TERRANI

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.