È la classe 5B del Liceo Statale “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico la vincitrice del contest creativo legato al progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo. La premiazione è avvenuta mercoledì 28 ottobre 2026, in occasione della giornata conclusiva di un percorso che ha inteso portare al centro del dibattito scolastico i temi della prevenzione, della legalità e dell’educazione stradale, intesi non come semplice apprendimento di regole, ma come fondamento della formazione di cittadini consapevoli.

Il percorso, per gli studenti del liceo partinicese, è stato proposto e seguito con particolare attenzione dalla prof.ssa Vincenza Speciale. A rappresentare l’Istituto negli studi di Tele One, in diretta televisiva, sono stati gli studenti Samuele Arancio e Francesco Cassarà, accompagnati dalla Dirigente scolastica prof.ssa Lucia La Fata e dalla prof.ssa Caterina Di Liberto, che ha curato il lavoro per la classe vincitrice.





La trasmissione ha ospitato i rappresentanti degli enti promotori e delle scuole aderenti. Tra gli interventi, quelli del dott. Nicola Vernuccio, Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo, e di Filippo Leporatti, Comandante della Polizia Metropolitana e della Protezione Civile. Presenti anche la dott.ssa Laura Albani (Responsabile per il Dipartimento cura del territorio, dissesto idrogeologico, forestazione. Protezione civile e servizio civile), la dott.ssa Ivana Sansone (Delegata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia) e rappresentanti della Prefettura e dell’ASP.

In streaming hanno seguito l’evento le altre scuole che hanno partecipato al contest: l’I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo Classico Statale “Garibaldi” di Palermo e il Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” di Bagheria. A seguire la diretta, nell’auditorium del Liceo Impastato, anche gli alunni delle classi 3S, 4B, 4N e 5B, che hanno lavorato al progetto con i docenti prof. Leonardo Angelo Ricupati, prof.ssa Vincenza Speciale, prof.ssa Rosalinda Garofalo e prof.ssa Caterina Di Liberto, in un momento di partecipazione allargato all’intera comunità scolastica.





La giornata si è conclusa con la premiazione ufficiale della classe 5B e con la consegna di targhe e gadget ai rappresentanti degli istituti partecipanti.

Un riconoscimento che va oltre il valore del concorso. Il progetto “Safe Driving Without Risks” ha rappresentato per gli studenti un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, un’occasione per riflettere sul rispetto delle regole, sulla tutela della vita propria e altrui e sul senso profondo della responsabilità individuale e collettiva. Principi che sono alla base del percorso educativo del Liceo “Felicia e Peppino Impastato”, da sempre impegnato a formare non solo studenti preparati, ma futuri cittadini consapevoli, responsabili e attenti al bene comune.

Luogo: PARTINICO, PALERMO, SICILIA

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