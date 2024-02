Domenica 10 marzo 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso la sala convegni di Villa Cutò, la coalizione Bagheria in Comune, presenterà in una conferenza stampa aperta a tutta la comunità, i cittadini che si sottoporranno alla consultazione popolare, che designerà il candidato a sindaco nelle prossime Amministrative 2024.



Sul sito bagheriaincomune.it è possibile reperire il regolamento e i moduli per presentare la propria candidatura fino al 3 marzo p.v. Sono inoltre reperibili sempre sul sito nella sezione apposita, le note biografiche ed una sorta di manifesto programmatico dei tre partecipanti alla consultazione. Concetta Rotino, proviene dalla nuova esperienza del movimento di De Luca, Sud chiama Nord che la presenta e nel quale ricopre cariche provinciali e regionali. L’ ex sindaco Pino Fricano si ripropone come espressione di quei cittadini che lo presentano perché riconoscono nella sua esperienze di amministrazione pregressa, istanze in cui ancora oggi si ritrovano, e che ritengono possano apportare valore aggiunto. Ignazio Soresi, fortemente voluto dal coordinamento cittadino ReteCivica Bagheria nato in questi anni per dare voce ad una serie di denunce sul nostro territorio, assolutamente inascoltate dalle istituzioni , che è riuscito ad intervenire laddove possibile (per fortuna in molti casi). Alla coalizione Bagheria in Comune, hanno aderito ad oggi, come dicevamo, Sud chiama Nord, il Movimento 5 Stelle, il coordinamento cittadino ReteCivica Bagheria e parte della società civile.

Il MoVimento 5 Stelle Bagheria nello specifico ha sposato le istanze comuni della coalizione ritenendo più importante il progetto che ha contribuito a promuovere, che non il nome della figura a sindaco, individuando nelle tre personalità proposte dai loro rispettivi sostenitori, valori comuni che ne garantiscono la pluralità, seppure nella diversità di approccio, e lasceranno dunque il loro elettorato, libero di scegliere tra le tre figure quella dalla quale si sentono più rappresentati. Il 17 marzo si potrà votare ai gazebo che saranno allestiti in piazza Madrice e ad Aspra, ma anche online, previa registrazione al link che sarà reso disponile dal 4 marzo. La scelta della coalizione Bagheria in Comune, di dare voce ai cittadini non si esaurisce solo nella possibilità di scegliere il candidato a sindaco. Saranno infatti avviati una serie di tavoli tecnici aperti a tutti coloro vorranno partecipare alla stesura del programma per la città suggerendo la priorità per quelle istanze che riterranno opportuno presentare.

