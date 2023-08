“La Commissione Regionale Antimafia è stata in visita questa mattina a Bellolampo. Insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore regionale ai Rifiuti Roberto Di Mauro abbiamo voluto vedere e prendere atto della situazione reale della discarica, dopo l’incendio dei giorni scorsi che ha fatto innalzare l’allerta rispetto ai livelli di diossina. Abbiamo incontrato i vertici della Rap e i tecnici che ci hanno spiegato la dinamica dell’evento e gli interventi immediati per arginarlo. Le fiamme hanno interessato, fortunatamente, solo la quarta vasca e si è riusciti ad arginare i danni. Ora si procede a mettere in sicurezza l’area, grazie anche ai lavori per la realizzazione della settima vasca e al riutilizzo del materiale di risulta per coprire la zona incendiata. In questo momento la cosa più importante è scongiurare che non ci siano rischi per la salute pubblica, la situazione è sotto stretto monitoraggio da parte dell’Arpa. Fra poco avremo il risultato dell’ultimo rilevamento, gli esiti sono pubblicati ogni 72 ore. Sembra che l’incendio non sia di natura dolosa, perché è scoppiato nel cuore della quarta vasca ed è probabilmente il risultato di un fenomeno di autocombustione dovuto alle temperature altissime. Faremo ulteriori approfondimenti grazie anche alle indagini delle Forze dell’Ordine che sono in corso. Il ruolo della Commissione è rendersi conto e testimoniare con la sua presenza la vicinanza e l’attenzione delle Istituzioni”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia al termine della visita della Commissione Regionale Antimafia a Bellolampo.

