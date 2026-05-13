Il 14 e il 21 maggio si celebrerà l’impegno dell’équipe multidisciplinare sul territorio etneo: centinaia di nuovi percorsi tracciati per i minori e le famiglie in difficoltà

Da quarant’anni la Cooperativa Marianella Garcia sostiene minori e famiglie fragili nel Distretto Socio-Sanitario 16, che comprende Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia.

Il radicamento territoriale e la specializzazione degli interventi si sono estesi nel tempo con l’evoluzione della Cooperativa che ha cambiato il futuro di diverse generazioni di adolescenti. Gli interventi hanno inciso sulla svolta di ogni giovane accolto, e non riguardano solo le fragilità sociali, la povertà educativa o l’inclusione, ma abbracciano il sostegno alla genitorialità, riducono la dispersione scolastica, colmano il disagio giovanile, accompagnano i soggetti fuori dalle dipendenze e tessono percorsi di reinserimento sociale dopo la detenzione.





I quarant’anni della Cooperativa Marianella Garcia si celebrano il 14 maggio 2026 con un’atmosfera di condivisione che coinvolgerà soci e dipendenti in un pranzo aggregativo; seguirà la messa alle 18.30 nella parrocchia Santa Bernadette di Lineri – luogo d’origine della cooperativa – in onore del fondatore padre Antonio Visalli che nel 1986 scelse la cooperazione sociale come strumento di solidarietà, partecipazione e giustizia sociale per rispondere ai bisogni sociali emergenti del territorio.





La celebrazione dei 40 anni proseguirà il 21 maggio alle ore 20 all’Auditorium Nelson Mandela (in Via Giuseppe Barone 1, Misterbianco) con il musical “Marianella Garcia: la voce dei senza voce” con la regia di Giovanni Salamone e la collaborazione artistica del gruppo teatrale della “Milizia dell’Immacolata” di Catania.

La storia di Marianella Garcia Villas è quella di una donna che lottò per la difesa dei diritti umani in El Salvador e la Cooperativa etnea richiama i suoi valori fondanti: l’impegno sociale, la giustizia, la difesa della dignità umana, l’attenzione agli ultimi. Oggi la Cooperativa Sociale Marianella Garcia è guidata dal presidente Giuseppe Scionti, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Santagati e dal Consiglio di Amministrazione costituito dai consiglieri Salvatore Filippello, Cecilia Paola Costanzo Pellegrino e Sebastiano Caudullo. Insieme costruiscono ogni giorno un modello di successo che registra un progresso costante.





«Recentemente abbiamo superato importanti traguardi, sia il numero che la qualità dei servizi resi alla comunità territoriale sono più ampi – spiega il presidente Giuseppe Scionti – oggi il nostro impegno si estende a tre centri aggregativi, una comunità e un gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati, un asilo di caseggiato, ma anche servizi domiciliari rivolti alle famiglie e ai minori, interventi per minori e giovani adulti dell’area penale e nell’ambito della prevenzione delle dipendenze. Sono attivi tirocini di inserimento lavorativo, servizi scolastici e a sostegno delle famiglie, tra cui spazi neutri e sportelli di ascolto psicologico. Tutto questo – conclude Scionti – testimonia la nostra crescita e il valore dell’impegno sociale quotidianamente messo in campo per la comunità e in particolare per le persone più fragili».

Gli eventi del quarantennale coinvolgeranno l’intero territorio per avvalorare il lavoro dell’équipe multidisciplinare che conta oltre 60 lavoratori – tra psicologi, educatori, assistenti sociali, pedagogisti e altro personale ad alta specializzazione – di cui 40 sono donne, 25 giovani con meno di 30 anni e 28 sono soci lavoratori.

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