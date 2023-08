Dopo la trionfale edizione di Roma, che si è svolta nella tradizionale data di febbraio 2023, la Corsa del Ricordo nel prossimo mese di settembre toccherà, da nord a sud, tutta la penisola. Saranno sette le città nelle quali la manifestazione organizzata da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) con il fattivo sostegno dall’ ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), porterà, attraverso lo sport, in maniera sempre più forte e diffuso, il messaggio storico e culturale volto a commemorare i massacri delle foibe e il drammatico esodo delle popolazioni di Istria,Fiume e Dalmazia dai territori nazionali occupati dalle forze del Maresciallo Tito al termine della Seconda Guerra Mondiale.

A Catania per la prima volta, la Corsa del Ricordo fissa l’appuntamento per domenica 17 settembre: si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.

Si tratta di un notevole sforzo organizzativo che Asi, raccogliendo le richieste delle amministrazioni locali, ha voluto assumersi, ben consapevole della risonanza mediatica che la manifestazione porta con se e degli obiettivi che si prefigge che vanno al di là dell’aspetto meramente sportivo.

«Possiamo dire con certezza – afferma Roberto Cipolletti, ideatore della Corsa del Ricordo e responsabile organizzativo della manifestazione – che siamo diventati grandi e che cresceremo ancora. Quando siamo partiti da Roma, nel 2014, eravamo in pochi a crederci e a porre l’accento sui tragici eventi che hanno coinvolto, nel periodo post bellico, tanti nostri connazionali. Si faceva fatica a squarciare il velo di silenzio che per anni ha coperto una scomoda verità storica: siamo orgogliosi di aver contribuito affinché ciò avvenisse. I nostri sforzi nel tempo hanno sensibilizzato, oltre alle associazioni di esuli, anche gli amministratori di tante città che ci hanno chiesto portare la Corsa del Ricordo nei loro territori. ASI si impegnerà fortemente infuturo perché tutte le regioni abbiano la propria Corsa del Ricordo e che i podisti di tutta Italia abbiano la possibilità di partecipare, per poter vivere, correndo, giornate non solo di sport ma anche di grande coinvolgimento emotivo».

In trepidante attesa per la tappa etnea di domenica 17 settembre è il comitato provinciale ASI di Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci che, in vista dell’appuntamento nell’isola esprime il proprio entusiasmo: «È un onore per noi ospitare una tappa della Corsa del Ricordo, una manifestazione sportiva nazionale di grande valenza storica e sociale che ASI organizza da 10 anni e che, per la prima la volta, vede partecipare una regione del sud ed in particolare Catania. Sarà un momento di sport, di memoria, di storia in cui vogliamo che sia presente la città nella sua totalità, vogliamo i giovani, tutti gli sportivi e tante famiglie. Sarà una occasione di condivisione, attraverso lo sport, della nostra storia nazionale».

Chi volesse prendere parte alla tappa etnea può contattare il Comitato ASI Catania: asicataniacp@gmail.com oppure 3474820301.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.