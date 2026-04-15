La custode dei sogni è una storia che unisce quattro generazioni di donne, una Sicilia intrisa di memoria e un linguaggio che profuma di poesia.

Il romanzo sarà presente al SalTo 2026 con i seguenti appuntamenti: il 16 Maggio 2026 a partire dalle ore 10:30, presso lo stand L69 dell’Editore Aletti, al Padiglione 2 della Fiera.

Al centro della narrazione c’è Iris, giovane donna sospesa tra desideri, paure e il bisogno di ritrovare sé stessa. È attraverso i suoi occhi che il romanzo ricompone un mosaico familiare tutto al femminile: Sandra, Agata e Maria — tre figure radicate in epoche diverse ma unite da un legame invisibile fatto di amore, sogni e resilienza.

Tra scene che oscillano dal contemporaneo alla memoria storica — con un capitolo potente dedicato alla Grande Guerra — la scrittura di Scifo si distingue per immagini vivide, simboli, atmosfere intime e un ritmo narrativo che richiama la delicatezza della poesia.

“Questo romanzo è un invito alla lentezza, alla memoria, all’ascolto dei sogni che ognuno di noi custodisce in sé.” — Loredana Scifo

La custode dei sogni affronta temi universali: il coraggio delle scelte, la forza dell’amore autentico, l’eredità emotiva tra donne, il desiderio di libertà e la ricerca della propria identità.

Perfetto per lettrici e lettori che amano le saghe familiari, le storie intime e la narrativa poetica ambientata in Sicilia.

Un romanzo corale al femminile che intreccia le vite di quattro donne attraverso un filo segreto di memorie, sogni e resilienza. Una storia che scorre tra passato e presente, dove la Sicilia diventa teatro di identità, amore, perdite e rinascite. Un viaggio poetico alla scoperta del coraggio di essere sé stessi.

La custode dei sogni è un romanzo che nasce da una voce intima, profondamente poetica, capace di trasformare la quotidianità in un varco emotivo. Iris, la protagonista del presente, affronta un momento cruciale della sua vita, tra desideri, paure e il bisogno di ritrovare sé stessa. Attorno a lei si intrecciano le storie di tre donne della sua famiglia: Sandra, Agata e Maria.

Quattro generazioni — quattro modi diversi di amare, resistere, scegliere.

Tra atmosfere evocative, capitoli che scorrono come confessioni e scene che profumano di caffè, mare e gelsomino, il romanzo attraversa il tempo: dalla Sicilia contemporanea all’eco della Grande Guerra, passando per legami familiari, tradizioni, ferite e rivelazioni.

Un libro che parla di sogni custoditi e di sogni da liberare, e del potere dell’amore autentico nel ricostruire ciò che la vita spezza. Una storia universale, capace di toccare ogni lettrice e lettore.

Temi principali:

Identità e ricerca di sé

Legami familiari e genealogie femminili

Amore, perdita e rinascita

Resilienza emotiva

Rapporti madre-figlia, zia-nipote, coppia

Sicilia, memoria e radici

Destino, scelte e libertà

Poesia della quotidianità

Sogni, simboli e dimensione spirituale

Perché leggerlo:

Una scrittura poetica, delicata e immersiva.

Un romanzo che unisce femminile, memoria e spiritualità.

Personaggi intensi e realistici, capaci di risuonare con molte lettrici.

Ambientazione siciliana ricca di suggestioni, rituali e tradizioni.

Alternanza armoniosa fra presente e passato.

Possibilità di dialogare con temi attuali: fertilità, ruolo delle donne, identità personale.

Un romanzo perfetto per chi ama storie come La saga dei Florio, L’Arminuta, Il treno dei bambini, La distanza da qui, La misura del tempo.

Autrice:

Loredana Scifo è nata a Catania e cresciuta nella vicina Siracusa; con una formazione giuridica e insegnante specializzata, ha vissuto in Sardegna per motivi di lavoro. Coltiva da sempre la passione per la scrittura, la poesia e la fotografia, affiancando la ricerca spirituale alla creatività artistica. Ha pubblicato una prima raccolta poetica “Nuvole”, in diverse collane: una con la prefazione di Alessandro Quasimodo; un’altra con traduzione in arabo e prefazione di Hafer Haidar e una versione in audiolibro. Recente è “Alba e venne il giorno”, con prefazione del Maestro Giuseppe Aletti.

Ha vinto diversi riconoscimenti, anche internazionali, ed una sua poesia è stata affissa su una stele a Montegiordano, Concorso Il Paese della Poesia. Appassionata di bellezza e profondamente legata alle proprie radici, considera la scrittura una preziosa compagna di vita. Sempre nel 2025 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia “Dantebus”, con la poesia “Ricucita”. Recentemente ha ricevuto una menzione di merito per il racconto “Il Dono” e l’inserimento nell’antologia del VI Premio Internazionale Dostoevskij; una menzione di merito al Concorso Nazionale di Poesia “Dantebus” – VIII Edizione; ha svolto un Laboratorio Poetico con l’editore e poeta Giuseppe Aletti, dopo il quale è stata selezionata per la pubblicazione di una raccolta, già in itinere; ha ricevuto una menzione di merito e l’inserimento di un componimento poetico nell’antologia del XXVI Premio Internazionale “Habere Artem”; una menzione di merito al Premio Internazionale Il Paese della Poesia d’Amore 2026; e una menzione di merito e l’inserimento di una poesia nell’antologia del XVII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA INEDITA “IL FEDERICIANO”. L’autrice ha in attivo dei corsi di Scrittura Creativa e un’ulteriore menzione di merito da parte dell’editrice e scrittrice Noemi Lombardo, sul prodotto finale realizzato al termine di uno dei corsi già svolti, in cui l’editrice è stata relatrice.

SCHEDA LIBRO

Titolo: La custode dei sogni Autrice: Loredana Scifo Genere: Narrativa contemporanea — Romanzo Ambientazione: Sicilia (fra presente e passato, con scenari contemporanei e storici) Pagine: 116 ISBN: 979-12-241 Editore: Aletti Editore

Collana: I Diamanti Narrativa

Prezzo: 14.00 €

Anno: 2025

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.