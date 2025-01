“La minaccia cibernetica al settore sanitario”: è il titolo del convegno che si terrà domani, martedì 28 gennaio, a Villa Igiea. Regione Siciliana e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) insieme per avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema fornendo strumenti utili e diffondendo le linee guida operative specifiche per il mondo della sanità regionale. La sanità si colloca al terzo posto tra i comparti più colpiti dagli attacchi informatici, dopo il manifatturiero e la vendita al dettaglio. L’evento, con segreteria organizzativa a cura di Biba Group, sarà tra i primi a livello nazionale, facendo da apripista ad un progetto che, nei prossimi mesi, toccherà altre regioni d’Italia.





All’evento, il cui inizio è previsto alle ore 9, sarà presente il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Nunzia Ciardi e il neo assessore alla Salute della Regione Siciliana Daniela Faraoni.

Il settore sanitario è un settore particolarmente critico dal punto di vista della sicurezza e della resilienza cyber, sia per i servizi essenziali forniti che per i dati sensibili trattati. Le conseguenze potrebbero essere molto rischiose in caso di attacco, ne potrebbe derivare il blocco di tutte le attività sanitarie, oltre al rischio di violazione massiva dei dati sensibili di milioni di cittadini.

