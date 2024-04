Il gruppo consiliare DC: “Per la prima volta nella storia d’Italia è possibile votare fuori sede, per le elezioni”Europee” dell’8 e 9 giugno. Per i residenti nel comune di Agrigento, entro il 5 maggio è possibile mandare la domanda all’ ufficio elettorale del comune di Agrigento e votare dove si ha domicilio.

Mentre per il voto domiciliare per chi versa in condizione di infermità, la richiesta deve essere fatta pervenire al Comune entro il 19 Maggio. Votare è un diritto prezioso che abbiamo ottenuto grazie al sacrificio dei nostri nonni e bisnonni! Non lo scordiamo mai ed andiamo a votare, sempre.”

