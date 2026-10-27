Cultura e benessere in corsia: un viaggio nella Sicilia per i piccoli pazienti del “Di Cristina” PALERMO – Giovedì 29 ottobre alle ore 15:00, l’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo ospiterà un’iniziativa speciale dedicata ai piccoli pazienti – organizzata dall’Associazione Culturale Vento Liberi di Palermo – patrocinata dall’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, e resa possibile dalla disponibilità del Direttore Generale dell’Ente, Walter Messina, unisce cultura, gioco e benessere psicologico per accompagnare i bambini durante il percorso di cura. Attraverso indovinelli, immagini, un album personale e una grande mappa da completare con tasselli, i partecipanti compiranno un viaggio ideale tra le nove province siciliane alla scoperta dei monumenti e dei luoghi simbolo dell’Isola. Ad arricchire il pomeriggio con momenti di svago e spensieratezza sarà la presenza dei clown terapeutici dell’Associazione Pensiamo in positivo Palermo OdV.

Un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo evento

Luogo: Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, di Palermo, Via Dei Benedettini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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