A Custonaci si conclude la “Festa Dei Mari”, ottimo esempio di un evento in cui il pubblico e il privato collaborano. La “Festa Dei Mari” ha coinvolto sia l’amministrazione pubblica di Custonaci che le aziende private, oltre alla partecipazione di numerosi cittadini e turisti.

Gli amanti della birra e i curiosi del gusto hanno vissuto un’esperienza di degustazione che ha portato il fascino dei mari direttamente nei loro bicchieri. L’evento ha anche offerto tanto intrattenimento e attività sociali, tra cui: musica dal vivo con band locali, dj set e format musicali degli anni 90, cibo da mare con Food truck e ristoranti locali che hanno proposto piatti a base di pesce e frutti di mare, momenti culturali con presentazioni di libri. Tanta sensibilizzazione e solidarietà con iniziative benefiche che hanno portato ad una raccolta fondi e alla consegna di un defibrillatore per la Città di Custonaci.

La “Festa Dei Mari” è stato anche un momento in cui la comunità si è riunita per celebrare il mare e per promuovere la sostenibilità della pesca. “Festa Dei Mari è diventata per tre giorni una piattaforma per la condivisione di conoscenze, networking, divertimento, gastronomia. Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento così speciale. La prossima edizione aprirà la stagione estiva e si svolgerà nel lungomare di Cornino”, queste le parole di Alberto Santoro e Paolo Piazza, ideatori e organizzatori dell’evento.

Eccellente la direzione artistica di Vanessa Galipoli, volto ufficiale dell’evento. Queste le sue parole a conclusione della tre giorni: “Sono felice di ciò che ho fatto per la mia amata Città di Custonaci attraverso la mia partecipazione attiva e il coinvolgimento nella Festa Dei Mari. Questo evento vuole essere una celebrazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni, e sono onorata di averne fatto parte. Lavorerò con dedizione insieme all’intero gruppo di lavoro per assicurare che la Festa Dei Mari diventi un appuntamento stabile, portando gioia e un senso di appartenenza a tutti i nostri concittadini. Custonaci è il nostro tesoro, e insieme possiamo mantenerlo splendido e vivace per le generazioni future, anche attraverso l’organizzazione di eventi come questo.”

La manifestazione è stata ideata e organizzata dall’azienda “Birra Dei Mari”, con il patrocinio e il supporto del Comune di Custonaci ed in collaborazione con associazioni, media ed aziende del territorio. L’azienda Mare Puro è main sponsor.

Luogo: Custonaci, CUSTONACI, TRAPANI, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.