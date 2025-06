Trappeto festeggia la Festa della Musica. In concomitanza con tutta Europa, anche piazza Umberto ospiterà una serie di eventi che celebrano l’ingresso dell’estate attraverso la musica, in ogni sua declinazione. Il programma della XXXI edizione, domenica 22 giugno, realizzato dalla Pro Loco di Trappeto UNPLI “Trappetum Cannamellarum”, con il patrocinio del Comune di Trappeto, comincerà alle 19,30 e promette divertimento fino a notte inoltrata.

Tema di quest’anno, “I mestieri della musica”, è dedicato alle diverse opportunità professionali che questo mondo offre, senza trascurare l’ambiente e la sicurezza sul lavoro.





“Accogliamo l’estate – ha commentato il sindaco Santo Cosentino – i villeggianti e i turisti nel migliore dei modi, con la gioia di vivere della nostra comunità, all’insegna della gioia e della condivisione dei sani valori, in piazza Umberto, con lo sfondo il prospetto della chiesa dell’Annunziata appena restaurato. Come Amministrazione siamo orgogliosi di supportare la Festa della Musica. Grazie alla Pro Loco per l’impegno e la passione nell’organizzare l’evento”.

Nel dettaglio il cartellone prevede: alle 19,30 esibizioni e lezioni di zumba con la maestra Francesca Tola; alle 20 l’esibizione gruppo ballo ASD Terrasini; alle 20,30 apertura “scaccio corner” e il dj-set con Daria; alle 21,30 concerto show “Parenti street” e “Sister” su dance 80, 90 e oltre…

