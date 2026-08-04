La Festa Greca di Alkantara OFF arriva a Meraki: una serata dedicata alle tradizionivmusicali del Mediterraneo

Mercoledì 5 agosto l’Associazione Culturale Meraki di Testa dell’Acqua (Noto) ospita la Festa Greca, uno degli appuntamenti di Alkantara OFF,

il programma diffuso che accompagna Alkantara Fest nei luoghi della Sicilia orientale.

La serata è dedicata alle tradizioni musicali e coreutiche della Grecia, patrimonio vivo che continua a essere tramandato attraverso la pratica collettiva del ballo e della musica.

Un’occasione per vivere una delle espressioni più autentiche della cultura mediterranea, dove musicisti, danzatori e pubblico condividono lo stesso spazio.





Il programma prende il via alle 18:00 con un workshop di danze greche, aperto a tutti, guidato da Alessia Trovato e Nico Marabello, accompagnato dalla musica dal vivo.

Dalle 20:30 alle 23:00 sarà possibile cenare a cura di Hemingway Cafè di Modica, con un menù ispirato alla cucina greca: pita all’olio con tzatziki e carne oppure riso con verdure, con disponibilità di alternative vegetariane, vegan e senza glutine.





Alle 21:00 inizia la Festa Greca. Nektarios Galanis (violino), Apostolos Kirgidis (clarinetto) e i Nakaira eseguiranno un repertorio di musiche tradizionali da ballo delle isole greche, pensato tanto per i danzatori quanto per gli ascoltatori. Un viaggio musicale ricco di ritmo, energia e sfumature, che restituisce il carattere conviviale e partecipativo della tradizione greca.

L’appuntamento conferma la vocazione di Meraki come luogo di incontro tra culture del Mediterraneo, ospitando artisti e progetti che mettono al centro lo scambio, la partecipazione e il valore delle tradizioni popolari contemporanee.

Programma:

18:00 – Workshop di danze greche con musica dal vivo

20:30 – 23:00 – Cena a cura di Hemingway Cafè (Modica)

21:00 – Festa Greca con Nektarios Galanis (violino), Apostolos Kirgidis (clarinetto), Nakaira e special guests

Meraki – Contrada Testa dell’Acqua, Noto (SR)

Mercoledì 5 agosto 2026

Luogo: Testa Dell’Acqua, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.