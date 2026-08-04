Un gesto dal forte valore simbolico che unisce istituzioni, associazionismo e cultura nel comune impegno per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturalistico della Sicilia. Si è svolto presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie l’incontro tra il presidente dell’Ente, Giuseppe Ferrarello, e una delegazione della FIDAPA BPW Italy – Sezione Petralie e Madonie, guidata dalla presidente Maria Rita Musotto, nell’ambito del progetto distrettuale “Parchi e Riserve della Sicilia – Custodi della natura e della cultura”.





La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è una delle più autorevoli realtà dell’associazionismo femminile italiano. Fondata nel 1930, è presente con oltre 280 sezioni sul territorio nazionale e aderisce alla International Federation of Business and Professional Women (BPW International), organizzazione internazionale accreditata presso le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa.

All’incontro era presente la referente distrettuale del progetto, Lucia Sammarco, promotrice dell’iniziativa che coinvolge le sezioni FIDAPA della Sicilia con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio geologico, naturalistico, paesaggistico e culturale dell’Isola attraverso percorsi di educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali.





Nel corso della visita è stata consegnata al presidente Ferrarello un’opera dell’artista Anna Giangrande, raffigurante l’Abies nebrodensis, il rarissimo abete delle Madonie e simbolo del Parco. Un omaggio che richiama il profondo legame tra arte, natura e identità del territorio.

“Con questo progetto – ha dichiarato Lucia Sammarco – vogliamo coinvolgere socie, scuole, istituzioni e comunità locali affinché la conoscenza dei parchi e delle riserve diventi il primo strumento di tutela. Solo ciò che si conosce si può davvero amare e proteggere.”

La referente ha illustrato le linee guida del progetto per il biennio 2025-2027 che prevede, tra l’altro, iniziative di educazione ambientale e sostenibilità, una rete territoriale di referenti e guide per escursioni naturalistiche, oltre alla realizzazione di una brochure conclusiva, di una mostra fotografica e di una pagina web dedicata.





“Vogliamo offrire occasioni concrete per imparare a meravigliarci della natura, ascoltarla e rispettarla”, ha aggiunto Lucia Sammarco. “Proteggere i parchi e le riserve significa custodire il nostro futuro e consegnare alle nuove generazioni un patrimonio che appartiene a tutti.”

Nel ringraziare la delegazione della FIDAPA per la visita istituzionale, il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’associazionismo nella diffusione della cultura della sostenibilità.

“Esprimo il mio più sincero ringraziamento alla presidente Maria Rita Musotto, alla referente distrettuale Lucia Sammarco, a tutte le socie della FIDAPA e all’artista Anna Giangrande per il prezioso omaggio ricevuto. L’opera dedicata all’Abies nebrodensis rappresenta un significativo simbolo della straordinaria biodiversità delle Madonie e del profondo legame che unisce la comunità a questo territorio.





Le associazioni di servizio, come la FIDAPA, costituiscono una risorsa di straordinario valore per la società civile. Attraverso l’impegno, la competenza e la sensibilità delle loro socie promuovono cultura, formazione, solidarietà e sostenibilità, offrendo un contributo concreto alla tutela del creato e alla valorizzazione del patrimonio ambientale.

La sinergia tra istituzioni e associazionismo rappresenta un elemento fondamentale per diffondere una autentica cultura del rispetto dell’ambiente e promuovere le ricchezze naturali, storiche e culturali della nostra terra. A tutte loro rivolgo un sentito ringraziamento per la passione, la dedizione e l’alto senso di responsabilità con cui portano avanti questa preziosa missione al servizio della comunità.”

Luogo: Palazzo Pucci Martinez, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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