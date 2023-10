Catania, 4 ottobre 2023 – La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita, l’evento lanciato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti Italiani (FNOFI) in occasione della Giornata Internazionale della Fisioterapia lo scorso 8 settembre, giunge a Catania con l’appuntamento organizzato dall’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa in Collaborazione con AIFI Sicilia (Associazione Italiana Fisioterapia), come era stato annunciato lo scorso 9 settembre a Palermo nell’evento regionale degli ordini dei fisioterapisti della Sicilia.

Dalle 9 alle 19 di sabato 7 ottobre 2023, in via Etnea, nello spazio antistante il Palazzo delle Poste di Catania nei pressi della Villa Bellini, avrà luogo infatti un evento informativo in occasione del quale i fisioterapisti dell’OFI di Catania, Ragusa, Siracusa, saranno a disposizione dei cittadini per informarli su cosa è la Fisioterapia, in quali condizioni è utile, sia in termini di prevenzione che di cura e riabilitazione.

Per tutta la giornata, nello stand allestito dall’Ordine Interprovinciale, i fisioterapisti saranno a disposizione di chi avrà curiosità e vorrà approfondire alcune specifiche tematiche. Verrà distribuito materiale informativo e forniti alcuni suggerimenti sui seguenti ambiti: muscoloscheletrico, pediatrico, dell’invecchiamento, pavimento pelvico, cardio respiratoria, linfologia, neuroscienze, amputato.

Sarà l’occasione per capire come intervenire con la fisioterapia su disturbi che spesso subiamo pensando di non potere porre loro rimedio, potendo apprezzare la sua efficacia e conoscendo i suoi limiti.

“Vogliamo essere vicini ai cittadini – spiega il presidente dell’OFI – Catania, Ragusa e Siracusa il dott. Orazio Meli – perché oggi più che mai la fisioterapia è una di quelle parole che fa parte del vocabolario di ognuno di noi. Si tratta infatti di una disciplina sanitaria con una rilevanza sociale enorme, anche se non del tutto percepita dalla popolazione. Noi vogliamo rilanciare la sua importanza e sottolineare che sia che si parli di prevenzione, di cura o di riabilitazione, un sano approccio con la Fisioterapia significa migliorare la propria condizione, in Tutti i luoghi di vita”.

