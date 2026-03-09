Tipo segnalazione: Buona notizia

Dall’11 al 13 marzo 2026 la FISM, Federazione Italiana Scuole Materne – che nel nostro Paese è punto di riferimento per migliaia di realtà educative (in Sicilia circa trecento fra nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) – parteciperà a DIDACTA Italia, il principale evento nazionale su formazione e innovazione scolastica che si terrà a Firenze, nella Fortezza da Basso.





La presenza – con un ampio spazio espositivo e un fitto programma dedicato – ha come obiettivo non solo la volontà di continuare il dialogo in atto con le istituzioni scolastiche e la comunità scientifica, ma anche la condivisione di esperienze e buone pratiche, sperimentazioni e nuove metodologie.

Tra gli eventi, nella giornata di giovedì 12 marzo, dalle ore 17 alle 17:45, quello dal titolo “Il Salottino Pedagogico: il cerchio che ha a cuore” proposto dalla Fism Sicilia. Una proposta che nel “cerchio” vede la realizzazione di uno spazio comodo “dove ci si riconosce, ci si confronta, si creano consapevolezza educativa e linguaggi condivisi, circolano idee, si realizzano e trasformano pratiche educative”.





Insomma, “uno spazio per riflettere, per ascoltare e per ascoltarsi”, che costituisce “formazione e supervisione alla pari” ed esplicita contenuti che “nascono da bisogni emergenti di chi la scuola la incontra ogni giorno”. Nel workshop – curato dalla coordinatrice pedagogica di FISM Catania Cetty Rametta – dopo la presentazione dell’esperienza e del modello, i partecipanti verranno coinvolti in un’esperienza pratica.

