Dopo la pausa estiva torna, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, l’appuntamento con la Rassegna letteraria “Al centro della Parola”, giunta quest’anno alla seconda edizione e fortemente voluta dal direttore Sandro Petretto.





Protagonista del quinto e penultimo appuntamento, che si svolgerà sabato 26 settembre, sempre alle ore 18, in uno spazio appositamente allestito al piano terra, sarà la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta, vicecaporedattrice del Tgr Sicilia, che presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “Sogni di zenzero. Una storia, tante ricette tra il Senegal e la Sicilia”, un racconto commovente ed emozionante, una storia di riscatto e di tenacia, una cucina, tra Sicilia e Senegal, che abbraccia con le sue ricette. Un racconto di viaggio, di incontro, di cucine migranti. A corredo delle parole del libro, bellissime immagini che rendono immersiva l’esperienza del lettore che potrà incontrare in queste pagine una donna e una cucina uniche. Il volume è scritto da Lidia Tilotta assieme a Mareme Cisse ed è un libro che è insieme racconto autobiografico, testimonianza civile e viaggio umano, capace di fondere memoria e speranza in una narrazione che attraversa luoghi, culture e vissuti personali.





Dialogherà con l’autrice la giornalista Jana Cardinale. L’evento si realizza in collaborazione con la Libreria “Il Giardino Segreto”.

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