Secondo appuntamento per la rassegna letteraria “Sotto il nespolo” realizzata dall’associazione culturale Tersicula. Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 20 l’appuntamento è con la giornalista Rossella Jannello, autrice del libro Mistica Rosa (Carthago). L’incontro si terrà, come di consueto, sotto il suggestivo albero di nespolo, nel giardino della sede di via Calì 36 a Valverde (Ct).

“Il tema di quest’anno -spiega il presidente Rosario Tomarchio- è legato al tema L’Essenza dell’Essere…il senso delle cose…. Abbiamo già dato vita al primo appuntamento con Nunzia Scalzo e siamo pronti per il secondo incontro con un’altra autrice di valore. Nel corso della serata ci sarà anche l’intervento del cantautore Ruggero Infantino”.





Rossella Jannello, giornalista professionista, cronista del quotidiano La Sicilia di Catania, ha già pubblicato con Riccardo Mondo “Sogno Arcano, per un ascolto immaginativo della vita onirica” (La parola, Roma, 2012), La Bella Angelina (Carthago, 2017) e due anni dopo la prima ristampa La Bella Angelina. Sono morta per restare. A seguire Lo Straordinario dell’Elefante (Carthago, 2019) in collaborazione con Mario Bruno e Le storie di Corner Beach (Carthago, 2024). Suoi racconti si trovano in varie raccolte. Ha vinto nel 2024 il premio speciale “Trinakia” per la scrittura autobiografica.





Al centro del romanzo Mistica Rosa c’è la vita di Mimma una donna come tante: moglie, madre. La sua esistenza scorre tra sacrifici, dolore e rinunce, segnata da un destino che non ha scelto. Eppure, proprio nel cuore di questa quotidianità fragile e invisibile, qualcosa accade. Un richiamo profondo, un legame misterioso con il divino che si manifesta in segni inspiegabili, tra estasi, sofferenze e prodigi. Amata da molti, osteggiata da altri, Mimma attraversa la sua vita come una presenza discreta e potente, capace di accogliere il dolore degli altri e trasformarlo in preghiera, in speranza, in amore. Questa è la storia di una donna che non ha mai cercato di essere straordinaria, e che proprio per questo lo è diventata. Una testimonianza intensa e toccante, dove il connubio tra umano e divino si dissolve, lasciando spazio a una domanda che resta aperta: quanto mistero può abitare una vita qualunque?









Luogo: Tersicula, Via Calì, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

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