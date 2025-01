Il 27 gennaio, ricorre l’anniversario della liberazione del campo di sterminio di AuschwitzBirkenau ed è stata istituita con la legge del 20 luglio 2000 n. 211 la Giornata della Memoria, per non dimenticare le vittime della Shoah e le persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. In questo particolare momento storico, è fondamentale stimolare una riflessione profonda nel nome di un impegno civico contro ogni forma di discriminazione culturale, religiosa, etnica o razziale. L’I.i.s “Leonardo” ha promosso tante iniziative per celebrare la Giornata della memoria. e per sensibilizzare gli studenti nei confronti delle pagine nere della storia, analizzando le tematiche del genocidio e di tutti i crimini contro l’umanità, al fine di promuoverne la prevenzione, la comprensione, la tolleranza e il dialogo tra nazioni, razze e religioni.

Lunedì 27 gennaio, dalle 11:30 alle 13:00, si terrà nell’aula magna dell’istituto giarrese, un incontro con Ernesto De Cristofaro, professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Catania, sul tema “La Shoah. Memoria del passato, lezione per il presente”. Previsti momenti di feedback tra docenti e studenti e la presentazione della bibliografia sulla Shoah, all’ interno delle classi.

Gli studenti, inoltre, nelle giornate del 27 gennaio o del 28 gennaio, secondo la turnazione predisposta dall’istituzione scolastica, parteciperanno alla visione del film “Liliana” un docufilm sulla storia della senatrice Liliana Segre, presso il cineteatro “Garibaldi” di Giarre. Il film documentario, diretto da Ruggero Gabbai, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma tra gli applausi commossi del pubblico, racconta la straordinaria storia della senatrice a vita Liliana Segre. L’arresto, la deportazione nei campi di concentramento in cui ha dato l’ultimo struggente addio a suo padre, fino al suo profondo, generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, contro ogni sopraffazione dei diritti umani. Il racconto intimo e personale di una delle donne più importanti del panorama culturale italiano. Una narrazione toccante e attenta che porta sul grande schermo materiali d’archivio inediti, la testimonianza di figli e nipoti, la voce di personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Enrico Mentana, Geppi Cucciari, Fabio Fazio. Un inno alla pace, all’amore e al rispetto. Una storia di forza e resistenza, per non dimenticare.

