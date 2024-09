“Turismo e pace” (Tourism and Peace): è con questo binomio che l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite intende celebrare la 45esima Giornata Mondiale il prossimo 27 settembre. Sì, perché lo scambio culturale tra i popoli, che trova nel turismo una sua forma privilegiata, si può trasformare anche in un concreto impegno per la pace.



La Giornata Mondiale del Turismo 2024, infatti, si propone di esplorare l’intersezione tra turismo e costruzione della pace, evidenziando come il viaggio, lo scambio culturale e le pratiche di turismo sostenibile possano contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla riconciliazione, auspicando la pace in tutto il mondo.

L’evento verrà celebrato anche a Palermo con una due giorni organizzata, come da consuetudine, dalla Logos srl Comunicazione e Immagine che fin dal 2013 valorizza questa Giornata. Si tratta di una manifestazione che fa da ponte agli ormai tradizionali appuntamenti di Travelexpo, in cui ogni edizione costituisce punto di arrivo e di sintesi per gli obiettivi conseguiti e di ripartenza verso nuove prospettive seguendo una visione strategica di sviluppo armonico con i territori e le imprese.

“Nella scorsa edizione di Travelexpo, ad aprile 2024, – spiega Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl – è partita la sfida dell’allungamento delle stagionalità turistiche (nello specifico novembre/marzo per quel che riguarda la Sicilia). Una sfida condivisa dai governi nazionale e regionale e delle organizzazioni rappresentative del settore che hanno accolto di buon grado le proposte lanciate nel corso della Borsa. E dunque di allungamento delle stagionalità, ma anche di overtourism come opportunità, si continuerà a parlare nel corso della Giornata Mondiale del Turismo, in programma al San Paolo Palace di Palermo”.

Dunque, un momento celebrativo e di convivialità con la consueta presentazione della cartolina celebrativa con l’Annullo speciale, ma anche un evento operativo per tracciare un percorso sostenibile per lo sviluppo di quel Continente Sicilia che al termine di questa stagione ha registrato una svolta positiva nella sua vocazione di destinazione turistica a 360 gradi. E proprio in questo senso, con il workshop dedicato, si proverà a rilanciare quell’alleanza strategica pubblico-privata per affiancare all’offerta sole-mare quella culturale. Un tipo di offerta alternativa che può rappresentare il cavallo di Troia per attrarre turisti anche nei cinque mesi invernali di bassa stagione. Fari puntati dunque sul momento business con il workshop B2B a cui parteciperanno una ventina di buyer provenienti dall’area europea.

L’annuale Giornata Mondiale del Turismo godrà anche di un’anteprima giovedì 26 settembre, con iniziative e appuntamenti programmati e riservati, che si svolgeranno al Teatro Massimo, tra cui la premiazione de “I magnifici 7 del turismo siciliano 2023”.

Luogo: Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.