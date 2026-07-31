È Umbriaco Tavola Calda e Bottega dal 1974, storica attività guidata da Rosario Umbriaco, il vincitore assoluto della prima edizione della Guida ai Migliori 100 Street Food di Sicilia 2026, realizzata da All Food Sicily. Il locale ennese conquista il primo posto nella classifica regionale e ottiene anche il riconoscimento di Campione Provinciale di Enna, distinguendosi tra le cento realtà selezionate per rappresentare il meglio dello street food siciliano.

La guida è stata presentata il 28 luglio al Teatro Imperia di Monreale. Si tratta della prima pubblicazione interamente dedicata alle eccellenze dello street food dell’Isola, nata con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio gastronomico che rappresenta uno dei principali elementi identitari della cultura siciliana.

Il primo posto assegnato a Umbriaco è il risultato del lavoro di selezione svolto dai curatori della guida, Gianni Paternò e Salvatore Scaduto, che hanno valutato cento attività attraverso criteri che prendono in considerazione la qualità gastronomica, la capacità di innovare nel rispetto della tradizione, l’esperienza complessiva offerta al cliente, la storicità dell’attività e le caratteristiche del locale. La valutazione finale ha premiato una realtà capace di distinguersi per l’equilibrio tra innovazione, gusto, identità ed esperienza, elementi che hanno consentito a Umbriaco di ottenere il miglior risultato complessivo.





“Grazie di cuore. Siamo davvero senza parole, e credetemi, non ci capita spesso” ha dichiarato il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Umbriaco Rosario Sebastiano. “Ricevere questo premio è un onore immenso che non davamo per scontato. Vogliamo dire grazie a chi ha deciso di votarci e a tutta l’organizzazione per questa bellissima sorpresa. Questo traguardo non è solo nostro: appartiene alla nostra famiglia che ci sostiene ogni giorno con pazienza, e ai nostri fantastici collaboratori con cui condividiamo ogni sfida lavorativa. Questo momento lo vogliamo condividere con chi non ha mai smesso di credere in noi, anche nei momenti difficili, con gli amici che ci sono sempre e con la nostra città”.

Fondata nel 1974 da Francesco Paolo Umbriaco con il nome di Tavola Calda Europa, l’attività è oggi guidata dal figlio Rosario Umbriaco, che ha proseguito il percorso di famiglia sviluppando una proposta capace di coniugare tradizione e ricerca gastronomica. Ad affiancarlo nell’attività lavorativa a conduzione familiare la moglie, Patrizia Lo Grande assieme alla quinta generazione di Umbriaco, rappresentata dal figlio Francesco Giulio, che segue chiaramente le orme del padre e la figlia Noa. Nel corso degli anni, l’attività è diventata una delle realtà più rappresentative della tavola calda siciliana, mantenendo saldo il legame con le ricette della tradizione e introducendo, allo stesso tempo, elementi di innovazione.





Tra questi, l’Arancino al doppio strato di riso, specialità brevettata, simbolo dell’attività e uno degli esempi più riconoscibili di reinterpretazione contemporanea dello street food siciliano. Un’idea che ha contribuito a far conoscere il locale ben oltre i confini della provincia ennese, mantenendo sempre al centro la qualità delle materie prime e il rispetto della cultura gastronomica dell’Isola.

Il riconoscimento assume anche un valore simbolico. A conquistare il primo posto è infatti un’attività della provincia di Enna, nel cuore geografico della Sicilia, un territorio che diventa idealmente il punto d’incontro delle diverse tradizioni gastronomiche dell’Isola e che, attraverso questo riconoscimento, rappresenta l’intero patrimonio dello street food siciliano.





Durante la cerimonia di premiazione Rosario Umbriaco ha voluto dedicare il riconoscimento a tutti gli operatori del settore.

“Dedico questo premio a tutti. A tutti noi che ogni mattina ci alziamo con sacrificio, lavoriamo duramente e portiamo avanti la tradizione dello street food siciliano con il sorriso sulle labbra”.

Una dedica che ha raccolto l’applauso del pubblico presente e che sintetizza lo spirito della guida: valorizzare il lavoro quotidiano di artigiani, famiglie e imprese che, con passione e competenza, custodiscono e rinnovano una delle espressioni più autentiche della gastronomia siciliana.





Nella scheda dedicata a Umbriaco, la Guida ai Migliori 100 Street Food di Sicilia 2026 lo definisce «una vera istituzione che da mezzo secolo rappresenta l’evoluzione della tavola calda siciliana», sottolineando il percorso iniziato nel 1974 e la capacità di affermarsi come punto di riferimento grazie a una proposta che unisce i grandi classici della rosticceria siciliana a una costante ricerca sull’innovazione.

Realizzata da All Food Sicily, quotidiano online specializzato nella gastronomia dell’Isola, la Guida ai Migliori 100 Street Food di Sicilia 2026 raccoglie cento attività selezionate in tutte le province siciliane, offrendo una fotografia del settore tra insegne storiche e nuove realtà emergenti. La pubblicazione è disponibile in edicola, oltre che in versione digitale sul portale di All Food Sicily e, nelle prossime settimane, anche attraverso un’app dedicata.

Luogo: Enna, ENNA, ENNA, SICILIA

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