Primato nel Gruppo Auto Storiche e gara test positiva per il portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW), al termine del 5° Autoslalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone doppiamente valido per la Coppa 5ª zona e per il Campionato Siciliano Slalom

Ennesimo successo stagionale, in quel di Casteltermini, per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Nel fine settimana appena archiviato, infatti, l’esperto portacolori Ciro Barbaccia, su Paganucci BMW, ha svettato nel Gruppo Auto Storiche al termine del 5° Autoslalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone, appuntamento doppiamente valido per la Coppa 5ª zona e per il Campionato Siciliano Slalom, in virtù del miglior riscontro cronometrico siglato nella terza e ultima manche.





Per il pilota-preparatore di Marineo, già vincitore della passata edizione, la gara agrigentina ha rappresentato un importante test per verificare sul campo l’efficacia degli interventi apportati sull’auto, dopo la sfortunata trasferta alla cronoscalata Val d’Anapo-Sortino di quasi un mese addietro, risoltasi con un ritiro anticipato per noie meccaniche. «Al di là del risultato, è stata una giornata molto incoraggiante. La vettura, infatti, ha risposto positivamente alle più recenti regolazioni intraprese sui punti di leva e sui bracci di sterzo, tenendo la strada decisamente meglio rispetto alle uscite precedenti» – ha sottolineato Barbaccia all’arrivo – «Per quanto ci sia ancora da lavorare, dovremmo aver trovato il bandolo della matassa. Ora all’appello mancano ulteriori riscontri ma a velocità ben più elevate, si vedrà». Per l’eclettico driver siciliano, già programmato il prossimo impegno: la 27ª cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, in scena ai primi di luglio nel Catanese.





Classifica finale 5° Autoslalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone

1. Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) punti 178,87; 2. Milioto (Peugeot 205 Rally) a 4,01; 3. Gaetani (Peugeot 205 Rally) a 5,05; 4. Licata (Fiat X1/9) a 14,21; 5. Domingo (Peugeot 106) a 16,67.

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