Nell’Agrigentino, teatro dell’appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche, il sodalizio isolano presente con ben 15 equipaggi ai nastri di partenza

Dopo la positiva trasferta in Toscana, in occasione del 15° Historic Rally delle Vallate Aretine, la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà attesa a un impegno in terra natia il prossimo fine settimana. Il sodalizio isolano, infatti, onorerà il 1° Rally Monti Sicani, in programma nell’Agrigentino e valido quale apertura stagionale del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche, schierando al via ben 15 equipaggi in totale.



Tra le prime, farà capolino il consolidato e valido binomio formato da Giovanni Barreca e Marco Marin, su Peugeot 208 Rally4. Nell’“Historic”, gara riservata alle vetture d’antan, invece, lo schieramento sarà decisamente più corposo. In lizza nel 3° Raggruppamento, occhi puntati sugli affiatati Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella che, a bordo della Porsche 911 SC, potrebbero rientrare di diritto nella lotta al vertice. Vorranno dire la loro, altresì, i competitivi fratelli Rosario e Alfredo Altopiano con la sempre ammirata Opel Ascona 400, così come Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE) che, per l’occasione, sarà affiancato da Erminia Rizzo; confermata anche la presenza di Giampiero Spinnato che, dopo aver conquistato il titolo regionale 2024 nel “Secondo” con la Porsche 911 Carrera, debutterà al volante della Fiat X1/9, con “Davis” a dettargli le note. Punteranno a una prestazione di rilievo, inoltre, i fratelli Luigi e Giovanni Marino con la sempre scattante A/112 Abarth. Per chiudere con un duo di grande esperienza composto da “Bear” e Angelo De Salvo, su Volkswagen Golf GTI. Altrettanta quantità e qualità nel 4° Raggruppamento, con il vice-presidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) a far da ideale capofila, già vincitore del Trofeo Rally 4^ zona di categoria con Vincenzo Giambertoni, ma che dovrà guardarsi dai “veterani” nonché compagni di squadra Totò Parisi e Pai Riggio, su Fiat Uno Turbo. Saranno della partita, altresì, Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari, e Marco Busetta (Peugeot 309 GTI) con Matteo Gagliano. Andando al 2° Raggruppamento, da segnalare Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) e Fabrizio Fici, già titolati nel “Siciliano” del 2023, oltre il gentleman driver Filippo Basile (Lancia Fulvia HF) con il copilota di lungo corso Sandro Failla. Concludendo con Vincenzo Lo Presti (Bmw 2002 Ti) e Alessandro Catania nel “Primo” e con Giuseppe Cacciatore (Renault Clio Williams) e Salvatore Festosi impegnati nel neo istituito Gruppo Classiche, aperto ai modelli prodotti tra il 1993 e il 2000.



Per quanto concerne il programma, la competizione entrerà nel vivo sabato 8 marzo con le consuete verifiche tecnico-sportive e lo shakedown (test per la messa a punto dei mezzi); nel tardo pomeriggio, invece, lo start ufficiale con la disputa della prova speciale “Cammarata-Scalo” (4,02 km), da percorrere tre volte. La domenica previsto un menù ancor più ricco con le rimanenti sei frazioni cronometrate, ovvero, l’iconica “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 km), già teatro dell’omonima cronoscalata, e la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 km), entrambe da affrontare su tre passaggi ciascuna, per un percorso totale di 325,47 km (trasferimenti inclusi). Relativamente alla logistica, il centro commerciale La Fornace, nei pressi del comune di Cammarata, sarà il centro nevralgico ospitando parco assistenza, riordini, premiazioni, nonché sede del palco di partenza e arrivo.

