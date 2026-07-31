Nell’ambito della titolata cronoscalata calabrese, impegno tra le auto storiche per i portacolori Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW) e Salvo Vitale (Gi.Pi. Sport Cosworth)

Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) per allestire al meglio l’ennesima trasferta della stagione. In vista della 30ª Cronoscalata Luzzi-Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro”, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e in scena nel Cosentino il prossimo fine settimana, infatti, la scuderia presieduta da Eros Di Prima sarà presente con due portacolori, ma in lizza nella sfida riservata alle sempre affascinanti auto storiche.





Procedendo con ordine, sarà della partita l’esperto Ciro Barbaccia che, dopo precedenti impegni vissuti con alterne fortune, suo malgrado, affronterà per la prima volta in carriera la gara calabrese. Per l’occasione, il pilota-preparatore di Marineo tornerà al volante dell’Osella PA9/90 BMW di 4° Raggruppamento a distanza di quasi un anno (ovvero dalla disputa della Monte Erice nel settembre 2025). Sul medesimo asfalto atteso all’esordio, altresì, l’altro alfiere Salvo Vitale. Per il gentleman driver comisano, invece, previsto il rientro alla guida della rara Gi.Pi. Sport Cosworth di 3° Raggruppamento, rispolverata dai box dopo ben due anni di stop.





La competizione, arrivata a sfiorare i 190 iscritti tra vetture moderne e modelli d’antan, entrerà nel vivo sabato 1° agosto con lo svolgimento di due sessioni di prove cronometrate; l’indomani, in programma lo start di altrettante salite ufficiali che definiranno le classifiche finali. Il percorso, infine, ricavato lungo la SP 248, misurerà 6150 metri.





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