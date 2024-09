Nel Messinese, ben 15 gli equipaggi schierati al via dal sodalizio presieduto da Eros Di Prima e impegnati tra Coppa (moderne) e Trofeo di zona (storiche)

Impegno decisivo in terra natia, il prossimo fine settimana, per l’Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, in occasione del 9° Tindari Rally, in programma nel Messinese, schiererà al via ben 15 equipaggi portacolori, in lizza tra moderne e storiche. Tanto per cominciare, nell’ultimo appuntamento della Coppa Rally 9^ zona (CRZ), riflettori puntati su Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer Evo IX) che, tornato in coppia col fido Giovanni Lo Verme, mirerà a chiudere la pratica in classe N4 per poter staccare il pass per la Finale Nazionale, “ospitata” nell’ambito del Rally della Lanterna di novembre e consolidare, altresì, la leadership nel Campionato Siciliano Rally. Desideroso di far bene, scenderà in campo anche Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4), con Marco Marin alle note.

Parecchi titoli in ballo anche nello “Historic”, dove le attenzioni saranno rivolte al capofila Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE) che, affiancato da Alberto Giambruno, si giocherà il duplice primato, assoluto e di 3° Raggruppamento, nell’epilogo stagionale del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ); così come il vice-presidente del sodalizio Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) con Vincenzo Giambertoni, attualmente al comando del “Quarto”, e Lillo Oliva (BMW 2002 TI) con Giovanni Bonafede, saldamente alla guida del “Primo”, tanto nel TRZ quanto nel “Regionale” di specialità. Tra quanti, invece, potrebbero aspirare a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della selettiva gara peloritana, andrebbe menzionato, indubbiamente, il rientrante Pierluigi Fullone (BMW M3 di 4° Raggruppamento). Il talentuoso pilota madonita, navigato dall’esperto Sandro Failla, avrà voglia di riscattarsi dopo le poco fortunate precedenti uscite. Ma dovrà confrontarsi, altresì, con gli affiatati compagni di squadra Giampiero Spinnato e Fabio Mellina, a bordo della Porsche 911 Carrera RS, e Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé), con Giuseppe Lusco, tutti a caccia di punti pesanti in un 2° Raggruppamento ancora dalle sorti incerte. Il corposo schieramento, infine, sarà completato dagli altrettanto competitivi Angelo Diana (BMW M3) con Giuseppe Di Salvo, Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) con Salvatore Portera, Angelo Galletta (Renault 5 Gt Turbo) con Giovanni Marino, Antonino Di Lorenzo (Alfa Romeo Alfasud TI) con Alfredo Gippetto, i fratelli Luigi (A/112 Abarth) e Giovanni Marino, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) con Fabrizio Fici, per concludere con Filippo Basile e il “patron” Eros Di Prima, su Lancia Fulvia HF.

L’evento sportivo entrerà nel vivo sabato 21 settembre con la disputa delle prime due prove speciali previste (di cui la seconda in notturna); l’indomani, invece, lo start dei rimanenti sei tratti cronometrati con l’arrivo e la cerimonia di premiazione presso il comune di Patti.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.