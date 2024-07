Al blasonato Rally di Roma Capitale, doppiamente valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally, impegno per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), attualmente secondi nella massima serie tricolore

Angelucci – Cambria (Citroen C3 Rally2) chiamati a difendere la leadership nella categoria Over 55 del CIAR

In lizza nella GR Yaris Rally Cup, invece, i siciliani Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), già vincitori del round inaugurale del monomarca

Una vetrina d’eccezione, di indubbio blasone, dall’alto tasso tecnico e di respiro internazionale. Sarà questo e molto altro il 12° Rally di Roma Capitale, valido per il FIA European Rally Championship (ERC) nonché quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena il prossimo fine settimana. Un appuntamento irrinunciabile per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che sarà rappresentata da tre equipaggi portacolori, sospinti da grande entusiasmo, concentrati su differenti obiettivi.

Di certo, non mancheranno le motivazioni a Simone Campedelli, attuale seconda forza della massima serie tricolore e ritrovatosi, da “privato”, a far da ago della bilancia nella contesa al titolo tra due team ufficiali. Già vincitore dell’edizione 2017 dell’evento sportivo capitolino, oltre due “argenti” centrati nel 2019 e nel 2022, il talentuoso pilota romagnolo sarà al via sempre affiancato dalla compagna Tania Canton e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli. «Nei prossimi giorni, ci attende un vero e proprio tour de force» – ha raccontato Campedelli alla vigilia – «Prima Roma, dopodiché la trasferta sull’isola di Madera, in occasione dell’omonimo rally sempre valevole per l’”Europeo”. Tornando all’impegno più imminente, la competizione capitolina ci piace moltissimo: prove lunghe, tanti chilometri da affrontare, un tracciato eterogeneo. E il leitmotiv sarà sempre quello: massimizzare il risultato, migliorare le prestazioni e portare a casa più punti possibile. Se poi dovessi tracciare un primo seppur parziale bilancio della stagione, lo riterrei indubbiamente positivo. Rientrati nel CIAR dopo cinque di anni di assenza, sapevamo che non sarebbe stata una sfida agevole. Stiamo facendo il nostro e siamo più che soddisfatti».

Sarà della partita, altresì, il locale Fabio Angelucci, e non poteva essere altrimenti. Il driver romano, infatti, coadiuvato alle note dal messinese Massimo “Max” Cambria, per il secondo anno consecutivo onorerà la gara di casa alla guida della Citroen C3 Rally2 curata dalla D-Max Racing e “calzata” Pirelli. Balzato al comando della categoria Over 55 dopo il precedente Rally Due Valli, Angelucci sarà chiamato a difenderne la leadership, provando a sfruttare quanto più possibile il coefficiente maggiorato di 1,5. «Vista l’assenza del nostro diretto contendente, dovremo necessariamente approfittare dell’occasione per racimolare il maggior numero di punti» – ha commentato Angelucci – «Al riguardo, di concerto con la squadra e il mio navigatore, disputeremo una gara accorta, evitando rischi superflui. Tassativo gestire e arrivare al traguardo, per poter porre un ulteriore tassello per un buon prosieguo, vedremo».

Il trittico, infine, sarà completato dall’altro alfiere Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris curata dalla GB Motors) che, sotto l’egida della DLF Academy, sarà navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa. In lizza nella GR Yaris Rally Cup, il giovane driver nisseno, seppur all’esordio sui selettivi asfalti del Lazio, sarà indubbiamente animato da una gran voglia di rivalsa dopo esser stato costretto al ritiro al “Due Valli” per problemi al cambio, e, pur consapevole di tutte le difficoltà del caso, mirerà a rilanciarsi tentando di bissare il successo già conseguito al Rally Regione Piemonte, match inaugurale del monomarca. Andando al programma del “Roma Capitale”, si entrerà nel vivo della manifestazione venerdì 26 luglio quando, la mattina, sarà dedicata alla Qualifying Stage e allo shakedown; la sera, invece, scatterà l’attesa prova spettacolo presso il Colle Oppio con il Colosseo a far da suggestivo sfondo. Tra sabato e domenica, prevista la disputa di 12 “speciali” per un totale di 189,52 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi). Il palco d’arrivo, infine, sarà allestito a Fiuggi.





Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco 2024 (dopo quattro gare)

1. Crugnola punti 60,5; 2. Campedelli 50; 3. Basso 45; 4. Signor 36; 5. Scattolon 24; 6. Nucita 19,5; 7. Avbelj 18,5; 8. Mabellini 12; 9. Andreucci 11,5; 10. Re 11.

Classifica conduttori CIAR Sparco 2024 – Over 55 (dopo quattro gare)

1. Fabio Angelucci punti 45; 2. “Pedro” 37,5; 3. Cristopher 15; 4. Galipò 15; 5. Giordano, Morino, Spinosa 12; 8. Oliani, Tasinato, Cunegatti 10.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

