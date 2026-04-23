In vista del 9° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini, blasonato appuntamento doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, inedita esperienza sugli asfalti della Gallura per i portacolori Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE) e Leggio-Gurrieri (BMW M3)

In lizza, altresì, gli altri alfieri Palazzolo-Cicero (Opel Kadett GSI)





Si profila un appuntamento di respiro internazionale per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) attesa, difatti, il prossimo fine settimana, al 9° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini, doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship per modelli “pre-1992” e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS). Saranno tre gli equipaggi portacolori schierati al via; con obiettivi diversi, ma tutti, indiscutibilmente, attratti dal blasone e dal forte appeal dell’imminente trasferta. Procedendo con ordine, sarà chiamato a una sfida del tutto inedita Cosimo Labianca, al volante dell’Opel Kadett GTE di 3° Raggruppamento.





Dopo essersi fregiato del titolo di categoria nel Trofeo di zona 2025, nonché reduce dalla seconda piazza di classe conquistata al “Vallate Aretine” nel febbraio scorso, il pilota palermitano alzerà l’asticella affrontando l’intera serie tricolore 2026, sempre affiancato alle note dal concittadino “DAVIS”. Sarà della partita, altresì, Giuseppe Leggio, al primo impegno stagionale. Per il valido conduttore ragusano, navigato dall’altro ibleo Rosario Gurrieri, anche un duplice debutto in programma: tanto lungo i selettivi e scenografici asfalti della Gallura, quanto alla guida della BMW M3 di 4° Raggruppamento.





Analoga divisione, infine, per il gentleman driver Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI) che, in coppia per l’occasione con il “veterano” Totò Cicero, metterà a bilancio la terza partecipazione consecutiva alla gara sarda, dopo averne già saggiato gli sterrati in passato, nell’ambito di due leggendarie edizioni (1978 e 1980), allora in versione moderna. Un evento sportivo dal fascino senza tempo, che entrerà nel vivo venerdì 24 aprile con lo svolgimento della prima tappa articolata su sei prove speciali; l’indomani, prevista la disputa di altrettante frazioni cronometrate per un totale di oltre 150 chilometri distribuiti nella due giorni (trasferimenti esclusi). Tanto la cerimonia di partenza quanto arrivo e premiazioni, saranno approntate come da tradizione presso il Molo Vecchio di Porto Cervo.





Calendario CIRAS 2026

28 febbraio – 16° Historic Rally della Vallate Aretine (Ar); 24/25 aprile – 9° Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini (Ot); 15/16 maggio – Targa Florio Historic Rally (Pa); 5/6 giugno – 14° Valsugana Historic Rally (Tn); 26/27 giugno – 15° Rally Lana Storico (Bi); 17/18 luglio – 20° Rally Storico Campagnolo (Vi); 25/26 settembre – XXXVIII Rallye Elba Storico Trofeo Locman (Li); 16/17 ottobre – 41° Sanremo Rally Storico (Im).

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